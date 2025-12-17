НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          Ген. Атанасов: Пеевски изтърва влака, Слави Трифонов е „политически труп" – отиваме на нови избори

          Снимка: БГНЕС
          Правителството падна и страната се насочва към нови предсрочни парламентарни избори, тъй като липсва каквато и да е възможност за формиране на мнозинство в настоящия парламент. Тази позиция изрази пред bTV генерал Атанас Атанасов, председател на „Демократи за силна България“, народен представител от коалицията ПП-ДБ и заместник-председател на 51-ото Народно събрание.

          Според Атанасов българските граждани настояват за окончателен край на досегашния модел на управление. Той предупреди, че ако не се гарантира честността на вота, съществува риск ситуацията да се повтори и ГЕРБ отново да управляват. Депутатът подчерта, че обществото иска честни избори. Той допълни, че ако статуквото блокира промяната на изборните правила, ще е необходима силна гражданска енергия и множество наблюдатели.

          Позовавайки се на социологически данни от „Алфа рисърч“, Атанасов отбеляза, че 40% от избирателите искат нова партия в управлението. При евентуални нови избори ГЕРБ запазват първата си позиция, но ПП-ДБ скъсяват дистанцията. „Ще се борим да сме първа политическа сила, за да можем да променим нещата в държавата“, заяви той.

          В анализа си на политическата обстановка генералът бе остър към опонентите си. По думите му „Делян Пеевски вече е изтървал влака“ и това му е било казано от хората на площада. Относно лидера на „Има такъв народ“, Атанасов бе още по-категоричен, определяйки Слави Трифонов като „политически труп“.

          Зам.-председател на парламента изтъкна, че в България съществуват два основни проблема с буквата „К“ – „корупцията и Кремъл“. Според него управляващите са насочили всичките си усилия да „търсят кал под ноктите на опозицията“, вместо да решават проблемите. Той разкритикува и проектокабинета на Росен Желязков, в който по думите му е имало концентрация на „паралелната узурпирана репресивна власт“.

          Генерал Атанасов предупреди, че „руските тролове в България“ са активизирани и са „наострили уши“, като липсва адекватен отпор срещу тях.

          „Дано хората да ни чуят с всичките грешки, които сме допуснали, да ни дадат силата, за да променим ситуацията в държавата. Иначе съществува риск статуквото да се прегрупира и да се върне обратно“, коментира той. Атанасов увери, че ПП-ДБ е единствената сила с капацитет и воля за промяна.

          В заключение той заяви, че опозицията има готовност да работи и в периода между Коледа и Нова година, за да бъде приет удължителният бюджет.

