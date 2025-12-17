Геополитическите реалности и мястото на България

В предаването „Контра“ Румен Гечев коментира изненадващата позиция на България, като подчерта, че тя не е плод на самостоятелна воля: „това не е, че на нашия слугинаш му е дошъл акъла“, а по-скоро резултат от външен натиск – „чичко отгоре е, отвъд океана им е наредил“. Според него страната ни се е подредила „до Италия, до Малта“, заявявайки несъгласие „да се откраднат фактически активите на Русия“.

Гечев вижда „блясък в края на тунела“, свързан с прагматичен подход: „Тръмп иска да прави бизнес“. Той очерта новия световен баланс, в който „три велики сили – Русия, Китай, Индия и Съединените щати“ фактически определят правилата, като подчерта, че те „са се споразумели“ и че опитите за съпротива от страна на европейски елити нямат „никакъв шанс“.