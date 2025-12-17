ГЕРБ: Подкрепяме предложението на ПП-ДБ за индексация на заплатите, но е незаконно

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова заяви, че ще подкрепи предложението на Асен Василев за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетния сектор с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025 г.
Идеята беше обявена от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и предвижда компенсиране на служителите в публичния сектор заради липсата на ръст на доходите при удължителния бюджет.
Въпреки заявената подкрепа, Петкова отправи остри критики към бившия финансов министър Асен Василев и начина, по който според нея се е водила фискалната политика в последните години.
По думите ѝ предложението е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика, но е направено под натиска на общественото недоволство.
Петкова подчерта, че действията на Асен Василев са засегнали пряко редица уязвими групи.
