ГЕРБ: Подкрепяме предложението на ПП-ДБ за индексация на заплатите, но е незаконно

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова заяви, че ще подкрепи предложението на Асен Василев за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетния сектор с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025 г.

Идеята беше обявена от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и предвижда компенсиране на служителите в публичния сектор заради липсата на ръст на доходите при удължителния бюджет.

Въпреки заявената подкрепа, Петкова отправи остри критики към бившия финансов министър Асен Василев и начина, по който според нея се е водила фискалната политика в последните години.

„Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър, и сега се опитва, нарушавайки Закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон“, заяви Петкова.

По думите ѝ предложението е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика, но е направено под натиска на общественото недоволство.

„Той осъзна какво е направил и се уплаши от социалното недоволство, тъй като със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента“, каза още министърът в оставка.

Петкова подчерта, че действията на Асен Василев са засегнали пряко редица уязвими групи.