НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ГЕРБ: Подкрепяме предложението на ПП-ДБ за индексация на заплатите, но е незаконно

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова заяви, че ще подкрепи предложението на Асен Василев за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетния сектор с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025 г.

          - Реклама -

          Идеята беше обявена от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и предвижда компенсиране на служителите в публичния сектор заради липсата на ръст на доходите при удължителния бюджет.

          Въпреки заявената подкрепа, Петкова отправи остри критики към бившия финансов министър Асен Василев и начина, по който според нея се е водила фискалната политика в последните години.

          ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г. ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г.

          „Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър, и сега се опитва, нарушавайки Закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон“, заяви Петкова.

          По думите ѝ предложението е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика, но е направено под натиска на общественото недоволство.

          „Той осъзна какво е направил и се уплаши от социалното недоволство, тъй като със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента“, каза още министърът в оставка.

          Петкова подчерта, че действията на Асен Василев са засегнали пряко редица уязвими групи.

          „Уплаши се от майките, които няма да получат майчинските, от хората в неравностойно положение“, допълни тя.

          Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова заяви, че ще подкрепи предложението на Асен Василев за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетния сектор с годишния размер на натрупаната инфлация към 31 декември 2025 г.

          - Реклама -

          Идеята беше обявена от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и предвижда компенсиране на служителите в публичния сектор заради липсата на ръст на доходите при удължителния бюджет.

          Въпреки заявената подкрепа, Петкова отправи остри критики към бившия финансов министър Асен Василев и начина, по който според нея се е водила фискалната политика в последните години.

          ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г. ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г.

          „Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър, и сега се опитва, нарушавайки Закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон“, заяви Петкова.

          По думите ѝ предложението е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика, но е направено под натиска на общественото недоволство.

          „Той осъзна какво е направил и се уплаши от социалното недоволство, тъй като със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента“, каза още министърът в оставка.

          Петкова подчерта, че действията на Асен Василев са засегнали пряко редица уязвими групи.

          „Уплаши се от майките, които няма да получат майчинските, от хората в неравностойно положение“, допълни тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          София стартира зимната подкрепа за бездомни с топла храна и напитка

          Десислава Димитрова -
          Започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани в София.
          Политика

          Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре

          Десислава Димитрова -
          Президентът Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
          Икономика

          ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г.

          Десислава Димитрова -
          От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обявиха предложение за еднократна индексация на доходите на всички работещи, които не получават минимална работна заплата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions