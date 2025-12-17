Само ден след като министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис обяви нови мерки за подкрепа на земеделския сектор по време на бюджетните дебати, фермерите продължиха протестните си действия с блокади на ключови гранични пунктове. Според електронното издание на в. „Катимерини“, действията на протестиращите засягат трафика по границите с България и Република Северна Македония.

На българо-гръцката граница при ГКПП „Кулата – Промахон“ земеделските производители организираха осемчасова блокада, чието начало бе поставено в 12:00 ч. Акцията е насочена срещу международните товарни камиони, докато леките автомобили и автобусите преминават безпрепятствено, предава кореспондент на БТА. Протестът се ползва с подкрепата на различни синдикални организации.

Усложнена е обстановката и при съседния пункт „Илинден – Ексохи“ (до Неврокопи, област Драма). Там земеделци и животновъди провеждат блокада в интервала от 12:00 до 20:00 ч. Движението на товарни камиони се спира напълно, а леките коли и туристическите автобуси се насочват по алтернативни маршрути.

Блокади има и по границата със Северна Македония. На пункт „Евзони“ земеделците гласуваха за четиричасово прекъсване на движението от 18:00 ч., което засяга както входящия, така и изходящия трафик за всички превозни средства (включително леки коли), с изключение на спешни случаи. На пункт „Ники“ е планирана блокада за товарни камиони от 19:00 до 23:00 ч.

Продължават и затрудненията по вътрешните пътни артерии на Гърция. Очаква се следващите стъпки на протестиращите да бъдат определени по време на национално събрание в Серес, което е насрочено за четвъртък от 14:00 ч.