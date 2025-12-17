Пред сградата на Българската народна банка (БНБ) се провежда демонстрация, организирана от гражданско сдружение „Дойран 2025“. Акцията е насочена срещу приемането на единната европейска валута в България.

- Реклама -

Участниците в протеста настояват българският лев да се запази като национална разплащателна единица. Освен това, те отправят искане за промяна в условията на преходния период. Протестиращите призовават срокът за едновременна употреба на лев и евро да бъде удължен от планирания един месец до максимално възможните шест месеца, като през това време банкнотите и монетите да не бъдат унищожавани.

Подобни протестни действия са организирани и в други градове на страната, съобщава БГНЕС.

Локациите в различните градове на България са: