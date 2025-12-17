Пред сградата на Българската народна банка (БНБ) се провежда демонстрация, организирана от гражданско сдружение„Дойран 2025“.Акцията е насочена срещу приемането на единната европейска валута в България.
Участниците в протеста настояват българският лев да се запази като национална разплащателна единица. Освен това, те отправят искане за промяна в условията на преходния период. Протестиращите призовават срокът за едновременна употреба на лев и евро да бъде удължен от планирания един месец до максимално възможните шест месеца, като през това време банкнотите и монетите да не бъдат унищожавани.
Подобни протестни действия са организирани и в други градове на страната, съобщава БГНЕС.
Локациите в различните градове на България са:
СОФИЯ: Пред Триъгълника на Властта
ПЛОВДИВ: Пред Общината
ВАРНА: Пред Общината
БУРГАС: Пред Общината
РУСЕ: Пред Общината
СТАРА ЗАГОРА: Пред Общината
ПЛЕВЕН: Пред Общината
ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Площад Майка България
БЛАГОЕВГРАД: Пред Общината
ШУМЕН: Пред Общината
ХАСКОВО: Пред Общината
СЛИВЕН: Пред Общината
ПАЗАРДЖИК: Пред Общината
ЯМБОЛ: Пред Общината
ПЕРНИК: Пред Общината
ДОБРИЧ: Пред Общината
ВРАЦА: Пред Общината
ГАБРОВО: Пред Общината
ВИДИН: Пред Общината
МОНТАНА: Пред Общината
КЮСТЕНДИЛ: Пред Общината
ЛОВЕЧ: Пред Общината
СИЛИСТРА: Пред Общината
РАЗГРАД: Пред Общината
ТЪРГОВИЩЕ: Пред Общината
СМОЛЯН: Пред Общината
КЪРДЖАЛИ: Пред Общината
