      сряда, 17.12.25
          Граждани протестират пред БНБ срещу въвеждането на еврото

          Снимка: БГНЕС
          Пред сградата на Българската народна банка (БНБ) се провежда демонстрация, организирана от гражданско сдружение „Дойран 2025“. Акцията е насочена срещу приемането на единната европейска валута в България.

          Участниците в протеста настояват българският лев да се запази като национална разплащателна единица. Освен това, те отправят искане за промяна в условията на преходния период. Протестиращите призовават срокът за едновременна употреба на лев и евро да бъде удължен от планирания един месец до максимално възможните шест месеца, като през това време банкнотите и монетите да не бъдат унищожавани.

          Подобни протестни действия са организирани и в други градове на страната, съобщава БГНЕС.

          Локациите в различните градове на България са:

          • СОФИЯ: Пред Триъгълника на Властта
          • ПЛОВДИВ: Пред Общината
          • ВАРНА: Пред Общината
          • БУРГАС: Пред Общината
          • РУСЕ: Пред Общината
          • СТАРА ЗАГОРА: Пред Общината
          • ПЛЕВЕН: Пред Общината
          • ВЕЛИКО ТЪРНОВО: Площад Майка България
          • БЛАГОЕВГРАД: Пред Общината
          • ШУМЕН: Пред Общината
          • ХАСКОВО: Пред Общината
          • СЛИВЕН: Пред Общината
          • ПАЗАРДЖИК: Пред Общината
          • ЯМБОЛ: Пред Общината
          • ПЕРНИК: Пред Общината
          • ДОБРИЧ: Пред Общината
          • ВРАЦА: Пред Общината
          • ГАБРОВО: Пред Общината
          • ВИДИН: Пред Общината
          • МОНТАНА: Пред Общината
          • КЮСТЕНДИЛ: Пред Общината
          • ЛОВЕЧ: Пред Общината
          • СИЛИСТРА: Пред Общината
          • РАЗГРАД: Пред Общината
          • ТЪРГОВИЩЕ: Пред Общината
          • СМОЛЯН: Пред Общината
          • КЪРДЖАЛИ: Пред Общината

