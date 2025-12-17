НА ЖИВО
          - Реклама -
          Хърватия и Андора отбелязаха 30 години дипломатически отношения с фокус върху Украйна и ЕС

          Снимка: en.apa.az
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министърът на външните работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман осъществи официално посещение в Княжество Андора, за да отбележи 30-годишнината от установяването на дипломатически връзки между двете държави, съобщи агенция ХИНА. По време на визитата, състояла се вчера вечерта, първият дипломат на Загреб и неговият колега – министърът на външните работи на Андора Има Тор Фаус, препотвърдиха категоричната си подкрепа за Украйна, както и ангажимента си към постигането на справедлив мир.

          Двамата изразиха задоволство от задълбочаването на партньорството между планинската страна в Пиренеите и Европейския съюз. Това е първата среща на високо ниво в Андора от три години насам, след последното подобно събитие в хърватската столица.

          „Особено оценявам факта, че днешната среща се провежда в годината, в която отбелязваме 30-годишнината от установяването на дипломатически отношения между нашите две страни“, заяви Гърлич Радман след разговорите с министър Тор Фаус.

          Хърватският външен министър подчерта, че като пълноправен член на общността, страната му „приветства прилагането на засиленото партньорство, предвидено в наскоро приключилите преговори по Споразумението за асоцииране на Андора с Европейския съюз“. Той увери домакините си, че Загреб е готов да сподели натрупания експертен опит от собствения си интеграционен процес, за да подпомогне Андора в прилагането на споразумението.

          По отношение на глобалните предизвикателства, дипломатите препотвърдиха „подкрепата си за Украйна и ангажимента си за постигане на справедлив и траен мир в съответствие с международното право, което признава страданията и загубите, понесени от Украйна“.

          Засегната бе и темата за конфликта в Близкия изток. „По отношение на ситуацията в Близкия изток, ние отново изразяваме подкрепата си за решение с две държави“, отбеляза Гърлич Радман.

          В рамките на посещението бе подписано Споразумение за младежка мобилност. Документът цели да улесни обмена и да опрости административните пречки за младите хора, желаещи да пътуват или да започнат временна работа в партньорската държава.

          Обсъдени бяха и икономическите перспективи. Гърлич Радман акцентира върху възможностите за съвместни инвестиции, сътрудничество във финансовия сектор, както и в сфери като машиностроене, химическа промишленост, ИТ сектор, дървообработване, текстил и кожа. Двете страни виждат сериозен потенциал и в туризма, цифровите услуги, науката и образованието. В края на срещата бе отправена покана към висши представители на Андора за участие в ежегодния форум в Дубровник.

          - Реклама -

