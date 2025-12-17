НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          И ИТН влязоха на консултациите при президента (НА ЖИВО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Започнаха консултациите на президента Румен Радев и с парламентарната група на „Има такъв народ“. От името на парламентарната група в срещата участват председателят ѝ Тошко Йорданов и народните представители Станислав Балабанов, Драгомир Петров, Павела Митова и Александър Вълчев.

          По-рано днес държавният глава проведе консултации с представители на „БСП – Обединена левица“. Консултациите започнаха в понеделник, когато президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и с „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          Вчера Румен Радев разговаря и с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“. Процедурата по консултациите предхожда връчването на трите последователни мандата за съставяне на редовно правителство.

