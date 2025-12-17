НА ЖИВО
          Икономичен успех за Барселона

          Каталунците надвиха третодивизионния Гуадалахара с 0:2

          Снимка: www.facebook.com/fcbarcelona
          Два гола в заключителните 15 минути класираха Барселона на осминафиналите за Купата на краля в Испания. Каталунците, които са лидер в Ла Лига и актуален носител на трофея, имаха за съперник далеч по-непретенциозен отбор – третодивизионния Гуадалахара. Футболистите на Ханзи Флик се поизмъчиха, но в крайна сменка не допуснаха изненада, печелейки гостуването си с 2:0.

          Началото на двубоя бе отложено с половин час заради проблем със сигурността на допълнително монтираната трибуна на стадиона.

          През първото полувреме обаче каталунците не стигнаха до достатъчно добри ситуации за гол.

          Още в началото на втората част Рашфорд бе изведен сам срещу вратаря на Гуадалахара, но не успя да го преодолее. Малко след това англичанинът отново изскочи на позиция, но пак без да завърши качествено.

          Последваха ситуации и пред двете врати, като в 73-та минута Тоньо Калво можеше да изненада каталунците, но стреля неточно.

          Малко след това Барса реализира. В 76-та минута след центриране в наказателното поле на далечната греда Андреас Кристенсен надскочи пазача си и стреля с глава. Топката се отклони и в тялото на защитник и влезе във вратата на домакините.

          В 90-та минута Рашфорд все пак счупи каръка, след като бе изведен от Ламин Ямал. Нападателят пусна топката покрай вратаря на домакините, а след това я насочи в опразнената врата.

          Другите резултати:

          Елденсе – Реал Сосиедад 1:2
          Ла Коруня – Майорка 1:0
          Ейбар – Елче 0:1
          Хихон – Валенсия 0:2

