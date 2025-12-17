ИСТОРИЧЕСКО: За първи път българка стъпи на Южния полюс

След изкачването на връх Винсън – най-високия връх на Антарктида – Мариета Георгиева продължи своята полярна мисия с експедицията „От последния градус“, която я отведе до една от най-недостъпните точки на планетата – Южния полюс.

В рамките на експедицията Георгиева, третата българка, изкачила връх Еверест, измина 110 километра със ски от 89-ия градус южна ширина в едни от най-суровите климатични условия на Земята. На 14 декември, в деня на годишнината от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен, тя успешно достига полюса.

С това постижение българският флаг бе развят на Южния полюс от първата българка, която изминава разстоянието от последния градус до полюса.

Експедицията поставя Мариета Георгиева на една крачка от Explorer Grand Slam – изключително елитно постижение, реализирано от по-малко от 100 души в света. До момента тя има изкачени шест от седемте континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса.

Мисията „От последния градус“ е част от дългосрочната инициатива на фондация „Малки изследователи – от Еверест до Антарктида“, насочена към вдъхновяване на деца и млади хора чрез реални примери за смелост, устойчивост и стремеж към знание. Проектът цели да насърчава интереса към науката, географията и изследването на екстремни природни среди.

Постижението на Мариета Георгиева надхвърля рамките на личния успех и се превръща в символ на българския дух на откривателство, достигнал както най-високата, така и най-южната точка на планетата.