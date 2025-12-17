НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          Европа Икономика

          Италия и Франция блокират сделката ЕС–Меркосур, Лула предупреждава: „Сега или никога“

          Снимка: EU Commission
          Плановете на Европейския съюз да сключи широкомащабно търговско споразумение с южноамериканския блок Меркосур тази седмица бяха сериозно разклатени, след като Италия се присъедини към Франция с искане за отлагане.

          Този неочакван ход предизвика остра реакция от страна на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, който предупреди европейските партньори, че моментът за сделката е „сега или никога“.

          „Вече ги предупредих: ако не го направим сега, Бразилия няма да сключи повече споразумения, докато аз съм президент. Ние отстъпихме във всичко, което дипломацията можеше разумно да отстъпи“,
          заяви Лула по време на заседание на кабинета.

          Споразумението, което се подготвя повече от 20 години, цели създаването на най-голямата зона за свободна търговия в света и се подкрепя от Германия и много от 27-те държави членки на ЕС, които търсят диверсификация на търговията на фона на американските мита.

          Сделката ще позволи на ЕС да изнася повече автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка, като в същото време ще улесни достъпа на южноамериканско говеждо месо, захар, ориз, мед и соя до европейския пазар.

          Франция отдавна се противопоставя на споразумението, страхувайки се от негативни последици за селскостопанския си сектор, но досега не успяваше да събере достатъчно подкрепа, за да го блокира. Сега обаче позицията ѝ се засили.

          Европейската комисия очакваше държавите членки да дадат зелена светлина, за да може председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен да отпътува за Фос ду Игуасу в Бразилия и да подпише споразумението на 20 декември.

          Само дни преди това обаче италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че Рим не е готов.

          „Би било преждевременно да подпишем споразумението в следващите дни“,
          каза Мелони пред парламента, като подчерта, че някои от гаранциите за защита на италианските фермери все още не са финализирани.

          Това постави под сериозно съмнение плановете за подписване през уикенда, въпреки че говорител на Комисията заяви, че въпросът ще бъде обсъден на срещата на върха на ЕС в Брюксел на 18 декември.

          „Надявам се, че има билет с възможност за връщане“,
          пошегува се европейски дипломат по адрес на фон дер Лайен.

          Германия, както и Испания и скандинавските държави, твърдо подкрепят пакта с Меркосур, виждайки в него възможност за стимулиране на износа в условията на засилена китайска конкуренция и протекционистка политика от страна на Белия дом.

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще настоява „интензивно“ за подписване на споразумението преди края на годината, определяйки го като тест за способността на ЕС да действа.

          В същото време Франция настоява за строги защитни клаузи, по-силен контрол върху вноса и по-високи стандарти за производителите от Меркосур. Президентът Еманюел Макрон обяви, че Париж ще се „противопостави решително“ на налагането на споразумението.

          С Унгария и Полша също против, присъединяването на Италия означава, че критиците вече разполагат с достатъчно влияние в Европейския съвет, за да блокират сделката при гласуване.

          „Преговорите могат да станат доста напрегнати“, коментира европейски дипломат, на фона на протестите на фермери срещу споразумението.

          Въпреки това Мелони подчерта, че Италия не възнамерява да блокира сделката като цяло и изрази увереност, че условията ще бъдат изпълнени, така че Рим да я подпише в началото на 2026 г.

          От своя страна Брюксел настоява споразумението да бъде финализирано до края на годината, определяйки го като въпрос на доверие към южноамериканските партньори.

          Съществуват и опасения от допълнителни пречки при по-нататъшно забавяне, тъй като Парагвай, който е по-скептичен към сделката, ще поеме председателството на Меркосур през 2026 г.

          

