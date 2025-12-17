ИТН за служебен премиер: Питайте Василев, Иванов, Пеевски и Борисов

„Президентът да прецени. Всяка партия трябва да бъде готова да отиде на избори, когато и да е.“

Това заяви председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов след проведените консултации при президента Румен Радев.

„За служебен премиер няма да питате ИТН. Питайте бащите на Конституцията – Асен Василев, Христо Иванов, Делян Пеевски и Бойко Борисов.“

По думите му именно последните конституционни промени са довели до сегашната институционална ситуация и последиците от тях.

Станислав Балабанов също отправи остри критики към политическите си опоненти, като подчерта, че ИТН няма да отговаря за действията на други формации.

„Тия въпроси не са към нас. Опитите да се открадне енергията на площада са скандални и няма да замажат грешките от миналото.“

Балабанов иронично коментира и инициативата на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който подреди „музейна сбирка на сглобката“ в стая 222А в парламента.

„Кабинетът на Делян Пеевски в стая 222А нека си остане такъв и по време на предизборната кампания.“

По думите му ПП-ДБ са „вредни за институцията, която представляват“, а действията им задълбочават политическата криза.

Тошко Йорданов заяви още, че промени в Изборния кодекс непосредствено преди избори биха били вредни. Той припомни, че ИТН е внесла свои предложения за промени още при конституирането на 51-вото Народно събрание.

„Правилното и единствено логично решение е още днес да бъде приет удължителният бюджет на две четения.“

Йорданов отново посочи ПП-ДБ като основен виновник за провала на редовния бюджет и за задълбочаването на институционалната нестабилност.