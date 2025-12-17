Янка Рупкина – специален гост в празничното коледно предаване „Вечните песни на България“

На 21 декември (неделя) от 20:00 часа зрителите на телевизия „Евроком“ ще станат част от едно истински специално и вдъхновяващо коледно преживяване. Предаването „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов ще излъчи своя празничен коледен епизод, чийто специален гост е голямата Янка Рупкина.

Вечерта ще бъде посветена на Коледа като смисъл, вяра и послание – празникът, който събира поколенията и напомня за най-важните човешки ценности. Янка Рупкина ще изпълни своите благословени песни, превърнали се в символ на българския дух, любовта и добротата, както и най-хубавите хитове от своя богат творчески път.

В емоционален разговор певицата ще върне зрителите назад във времето и ще разкаже как се е празнувала Коледа в нейното детство в село Богданово – с простота, топлина и искрена вяра. Спомените ѝ ще оживеят на екрана, преплетени с музика, която докосва сърцето.

Празничният епизод обещава да бъде тих, светъл и истински, далеч от шума и суетата, и близо до онова, което прави Коледа толкова специална – човечността, обичта и надеждата.

„Вечните песни на България“ продължава своята мисия да съхранява и предава българската музикална памет, като събира легендите на родната сцена и ги среща със зрителите в най-смислените моменти от годината.

Гледайте празничното коледно издание с Янка Рупкина – 21 декември, неделя, от 20:00 часа по телевизия „Евроком“, с водещ Владислав Славов.