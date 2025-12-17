Кърваво сбиване в Кнежа остави мъж в критично състояние

Мъж е в тежко състояние с опасност за живота след сбиване в Кнежа. Инцидентът е станал в частен дом, а сигналът е подаден във вторник в 16:40 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен.

При извършените действия е установено, че по време на сбиване 54-годишен мъж е намушкал с нож свой 37-годишен познат. На място са иззети метален нож и други веществени доказателства.

Пострадалият е транспортиран в болница в Плевен с прободни рани и с опасност за живота. Предполагаемият извършител е задържан за срок до 24 часа. Арестуван е и втори мъж – на 27 години, който е участвал в инцидента.

По случая е сезирана Окръжната прокуратура в Плевен.