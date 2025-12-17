КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), заедно с всички свои федерации, отправи апел към народните представители да гласуват редовния държавен бюджет, внесен след актуализация и корекции. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред журналисти по време на пресконференция, на която бяха представени данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за ноември 2025 г.

„Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Внесеният бюджет трябва да бъде гласуван в този вид, в който е внесен, или ако някой има претенции и сериозни несъгласия – да се коригира. Има още няколко парламентарни дни. Няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и Нова година“, заяви Димитров. - Реклама -

По думите му съществуват възможности за корекции, които могат бързо да бъдат направени от парламента.

„Би могло да се намалят приходите от ДДС с милиард и половина, както и да се редуцира капиталовата програма от национално финансиране с милиард и половина евро. Това може да се гласува много бързо в бюджетната комисия“, посочи президентът на КНСБ.

Пламен Димитров подчерта, че политическата криза и бюджетният процес не бива да се смесват.