КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), заедно с всички свои федерации, отправи апел към народните представители да гласуват редовния държавен бюджет, внесен след актуализация и корекции. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред журналисти по време на пресконференция, на която бяха представени данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за ноември 2025 г.
По думите му съществуват възможности за корекции, които могат бързо да бъдат направени от парламента.
Пламен Димитров подчерта, че политическата криза и бюджетният процес не бива да се смесват.