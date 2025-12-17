НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание

          0
          60
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), заедно с всички свои федерации, отправи апел към народните представители да гласуват редовния държавен бюджет, внесен след актуализация и корекции. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред журналисти по време на пресконференция, на която бяха представени данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за ноември 2025 г.

          „Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Внесеният бюджет трябва да бъде гласуван в този вид, в който е внесен, или ако някой има претенции и сериозни несъгласия – да се коригира. Има още няколко парламентарни дни. Няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и Нова година“, заяви Димитров.

          - Реклама -

          По думите му съществуват възможности за корекции, които могат бързо да бъдат направени от парламента.

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          „Би могло да се намалят приходите от ДДС с милиард и половина, както и да се редуцира капиталовата програма от национално финансиране с милиард и половина евро. Това може да се гласува много бързо в бюджетната комисия“, посочи президентът на КНСБ.

          Пламен Димитров подчерта, че политическата криза и бюджетният процес не бива да се смесват.

          „Протестът постигна своята морална цел. Правителството падна и отиваме на избори. Това обаче не трябва да се смесва с бюджета, който трябва да финансира системите в следващите шест месеца“, каза той.

          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), заедно с всички свои федерации, отправи апел към народните представители да гласуват редовния държавен бюджет, внесен след актуализация и корекции. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред журналисти по време на пресконференция, на която бяха представени данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за ноември 2025 г.

          „Апелирам към разума на всички в настоящия парламент. Внесеният бюджет трябва да бъде гласуван в този вид, в който е внесен, или ако някой има претенции и сериозни несъгласия – да се коригира. Има още няколко парламентарни дни. Няма пречка да се свика извънредно заседание между Коледа и Нова година“, заяви Димитров.

          - Реклама -

          По думите му съществуват възможности за корекции, които могат бързо да бъдат направени от парламента.

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          „Би могло да се намалят приходите от ДДС с милиард и половина, както и да се редуцира капиталовата програма от национално финансиране с милиард и половина евро. Това може да се гласува много бързо в бюджетната комисия“, посочи президентът на КНСБ.

          Пламен Димитров подчерта, че политическата криза и бюджетният процес не бива да се смесват.

          „Протестът постигна своята морална цел. Правителството падна и отиваме на избори. Това обаче не трябва да се смесва с бюджета, който трябва да финансира системите в следващите шест месеца“, каза той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Движението на русофилите към ЕС: Любовта към Русия не може да „подкопава и застрашава“

          Никола Павлов -
          Международното движение на русофилите (МДР) изпрати официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и...
          България

          Владимир Симеонов: Страхът е най-големият враг на свободата

          Ирина Илиева -
          „Герои винаги има, имало е и ще има“, заяви Владимир Симеонов, но подчерта, че основният проблем в България е „политическа клика, превзела политическото пространство...
          България

          Владислав Славов: На Коледа България има нужда от чудо, светлина и доброта

          Ирина Илиева -
          В навечерието на Коледа Владислав Славов отправи силно послание в предаването „Политика и спорт“, призовавайки към повече вяра и човечност. „Сега, на Коледа, трябва...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions