      сряда, 17.12.25
          Начало България Икономика

          КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Стойността на потребителската кошница през ноември се увеличава с 0,8% спрямо октомври, съобщиха от КНСБ. Синдикатът наблюдава 21 стоки20 хранителни и 1 нехранителна, като проверките през месеца са извършени в над 600 търговски обекта в 81 общини.

          В наблюдението са включени и допълнителни ежедневни продукти – лимони, закуски, минерална вода 500 мл и чаша кафе.

          КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание КНСБ към депутатите: Гласувайте редовния бюджет, дори да е на извънредно заседание

          „Малката потребителска кошница достига 112,80 лв. през ноември и отчита умерено увеличение от 0,8%“,

          заяви Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания.

          Иванова подчерта, че цената на краставиците се е повишила с 12,6%, тъй като продуктът е извън сезон. Освен това се наблюдава ръст при:

          • охладено пиле – +2,3%,
          • хляб – +0,7%,
          • кренвирши – +2,5%, въпреки задържане на цените на стоковите борси.

          В малките магазини обаче продължава тенденцията към по-ниски цени. Иванова посочва, че:

          • краве сирене струва средно 17,82 лв. в малък обект – с 3,71 лв. по-малко от големите вериги (21,53 лв.),
          • яйцата са по-евтини с 37 стотинки,
          • пилето, оризът и бобът – с около 60 стотинки под цените във веригите,
          • доматите в големите магазини са се повишили с 3,4%, докато в малките почти не мърдат.
          Потребителската кошница достигна 100 лева след лек седмичен ръст Потребителската кошница достигна 100 лева след лек седмичен ръст

          Сред стоките с трайно нарастващи цени от юни до ноември са хлябът, пилето и кафето, като последното отчита 30% ръст.

          Общо за периода юни–ноември, малката кошница е поскъпнала с 1,76 лв.

          „На месечна база виждаме бавен, но отчетлив ръст при ключови стоки: пилето – над 9%, хлябът – 4%, баничката – 3,6%, кренвиршите – 3,7%“,

          коментира Пламен Димитров, президент на КНСБ.

          Той обърна внимание и на динамиката при минералната вода и кафето:

          • кафе в магазините – от под 1 лв. до 1,28 лв. (30% ръст, или 60% инфлация),
          • минерална вода – +5% за шест месеца.

          Иванова даде конкретни примери за поскъпване:

          • хляб „Добруджа“ 1 кг – от 2,63 лв. до 2,74 лв. (+4,2%),
          • пиле – от 8,02 лв. до 8,75 лв. (+9,1%),
          • кренвирши – от 12,60 лв. на 13,07 лв. (+3,7%),
          • краставици – от 3,48 лв. до 4,29 лв.,
          • ябълки+5%.

          Разминавания има и между цени на едро и дребно. Най-голяма разлика е отчетена при кравето сирене – около 12 лв. на едро, но до 19,38 лв. на дребно, или 64% увеличение.

          Потребителската кошница поевтиня до 99 лева Потребителската кошница поевтиня до 99 лева

          Регионалните разлики също са значителни:

          • най-скъп оризБургас: 5,69 лв.,
          • най-евтин – Пазарджик: 4,30 лв.,
            разлика от почти 1,40 лв.

          - Реклама -

