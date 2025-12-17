КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

Стойността на потребителската кошница през ноември се увеличава с 0,8% спрямо октомври, съобщиха от КНСБ. Синдикатът наблюдава 21 стоки – 20 хранителни и 1 нехранителна, като проверките през месеца са извършени в над 600 търговски обекта в 81 общини.

- Реклама -

В наблюдението са включени и допълнителни ежедневни продукти – лимони, закуски, минерална вода 500 мл и чаша кафе.

„Малката потребителска кошница достига 112,80 лв. през ноември и отчита умерено увеличение от 0,8%“, заяви Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания.

Иванова подчерта, че цената на краставиците се е повишила с 12,6%, тъй като продуктът е извън сезон. Освен това се наблюдава ръст при:

охладено пиле – + 2,3% ,

– + , хляб – + 0,7% ,

– + , кренвирши – +2,5%, въпреки задържане на цените на стоковите борси.

В малките магазини обаче продължава тенденцията към по-ниски цени. Иванова посочва, че:

краве сирене струва средно 17,82 лв. в малък обект – с 3,71 лв. по-малко от големите вериги ( 21,53 лв. ),

струва средно в малък обект – с по-малко от големите вериги ( ), яйцата са по-евтини с 37 стотинки ,

са по-евтини с , пилето, оризът и бобът – с около 60 стотинки под цените във веригите,

– с около под цените във веригите, доматите в големите магазини са се повишили с 3,4%, докато в малките почти не мърдат.

Сред стоките с трайно нарастващи цени от юни до ноември са хлябът, пилето и кафето, като последното отчита 30% ръст.

Общо за периода юни–ноември, малката кошница е поскъпнала с 1,76 лв.

„На месечна база виждаме бавен, но отчетлив ръст при ключови стоки: пилето – над 9%, хлябът – 4%, баничката – 3,6%, кренвиршите – 3,7%“, коментира Пламен Димитров, президент на КНСБ.

Той обърна внимание и на динамиката при минералната вода и кафето:

кафе в магазините – от под 1 лв. до 1,28 лв. ( 30% ръст , или 60% инфлация),

до ( , или 60% инфлация), минерална вода – +5% за шест месеца.

Иванова даде конкретни примери за поскъпване:

хляб „Добруджа“ 1 кг – от 2,63 лв. до 2,74 лв. ( +4,2% ),

– от до ( ), пиле – от 8,02 лв. до 8,75 лв. ( +9,1% ),

– от до ( ), кренвирши – от 12,60 лв. на 13,07 лв. ( +3,7% ),

– от на ( ), краставици – от 3,48 лв. до 4,29 лв. ,

– от до , ябълки – +5%.

Разминавания има и между цени на едро и дребно. Най-голяма разлика е отчетена при кравето сирене – около 12 лв. на едро, но до 19,38 лв. на дребно, или 64% увеличение.

Регионалните разлики също са значителни: