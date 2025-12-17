КНСБ: Малката потребителска кошница поскъпва през ноември с 0,8%

Стойността на потребителската кошница през ноември се увеличава с 0,8% спрямо октомври, съобщиха от КНСБ. Синдикатът наблюдава 21 стоки – 20 хранителни и 1 нехранителна, като проверките през месеца са извършени в над 600 търговски обекта в 81 общини.
В наблюдението са включени и допълнителни ежедневни продукти – лимони, закуски, минерална вода 500 мл и чаша кафе.
Иванова подчерта, че цената на краставиците се е повишила с 12,6%, тъй като продуктът е извън сезон. Освен това се наблюдава ръст при:
охладено пиле – +2,3%,
хляб – +0,7%,
кренвирши – +2,5%, въпреки задържане на цените на стоковите борси.
В малките магазини обаче продължава тенденцията към по-ниски цени. Иванова посочва, че:
краве сирене струва средно 17,82 лв. в малък обект – с 3,71 лв. по-малко от големите вериги (21,53 лв.),
яйцата са по-евтини с 37 стотинки,
пилето, оризът и бобът – с около 60 стотинки под цените във веригите,
доматите в големите магазини са се повишили с 3,4%, докато в малките почти не мърдат.
Сред стоките с трайно нарастващи цени от юни до ноември са хлябът, пилето и кафето, като последното отчита 30% ръст.
Общо за периода юни–ноември, малката кошница е поскъпнала с 1,76 лв.
Той обърна внимание и на динамиката при минералната вода и кафето:
кафе в магазините – от под 1 лв. до 1,28 лв. (30% ръст, или 60% инфлация),
минерална вода – +5% за шест месеца.
Иванова даде конкретни примери за поскъпване:
хляб „Добруджа“ 1 кг – от 2,63 лв. до 2,74 лв. (+4,2%),
пиле – от 8,02 лв. до 8,75 лв. (+9,1%),
кренвирши – от 12,60 лв. на 13,07 лв. (+3,7%),
краставици – от 3,48 лв. до 4,29 лв.,
ябълки – +5%.
Разминавания има и между цени на едро и дребно. Най-голяма разлика е отчетена при кравето сирене – около 12 лв. на едро, но до 19,38 лв. на дребно, или 64% увеличение.
Регионалните разлики също са значителни:
най-скъп ориз – Бургас: 5,69 лв.,
най-евтин – Пазарджик: 4,30 лв., разлика от почти 1,40 лв.
