Костадинов: Това, което се случи в НС, изненада и вносителите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи като „абсурдна ситуация“ случилото се в Народното събрание по време на разглеждането на бюджетната точка, като подчерта, че развоят е изненадал дори ГЕРБ.
По думите му именно това е причината за обявената продължителна почивка в пленарната зала. Той подчерта, че ситуацията е безпрецедентна, тъй като бюджетът е бил основен мотив за масовите протести и последвалата оставка на кабинета.
Костадинов бе категоричен, че „Възраждане“ няма да подкрепи нито този проект, нито удължителен бюджет. Той съобщи, че представители на партията ще проведат разговори със синдикатите, за да изложат позицията си.
Според него единственият разумен вариант е изцяло нов бюджет, без поемане на допълнителни дългове.
