      сряда, 17.12.25
          Политика

          Костадинов: Това, което се случи в НС, изненада и вносителите

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи като „абсурдна ситуация“ случилото се в Народното събрание по време на разглеждането на бюджетната точка, като подчерта, че развоят е изненадал дори ГЕРБ.

          „Днес на председателски съвет, когато се коментира внесената сутринта точка от БСП, беше заявено, че ГЕРБ и БСП ще подкрепят това предложение и никой друг не заяви подкрепа. Имаше обща нагласа да не се гласува бюджетът на подалото оставка правителство. Но това, което се случи в НС, изненада и вносителите“, заяви Костадинов в кулоарите на парламента.

          По думите му именно това е причината за обявената продължителна почивка в пленарната зала. Той подчерта, че ситуацията е безпрецедентна, тъй като бюджетът е бил основен мотив за масовите протести и последвалата оставка на кабинета.

          „Правителството подаде оставка и един от основните мотиви на протестите беше заради бюджета. Вторият бюджет, който беше предложен, на практика е фризирана версия на първия – почти неразличим е. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството“, посочи той.

          Костадинов бе категоричен, че „Възраждане“ няма да подкрепи нито този проект, нито удължителен бюджет. Той съобщи, че представители на партията ще проведат разговори със синдикатите, за да изложат позицията си.

          „Удължителен бюджет ние няма да подкрепим“, заяви лидерът на „Възраждане“.

          Според него единственият разумен вариант е изцяло нов бюджет, без поемане на допълнителни дългове.

          „Трябва да има рязане на разходите и съкращения в държавната администрация. Има огромни буфери в бюджета, оставени за крадене“, добави Костадинов.

