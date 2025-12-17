Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици

Кметът на Варна Благомир Коцев определи задържането си като целенасочен акт на натиск и сплашване срещу опозиционни политици. В интервю за предаването „Лице в лице“ той заяви, че арестът му е бил „логична стъпка“ след поредица от събития и откази, които е направил още от началото на мандата си.

„Арестът ми беше една логична стъпка на много събития, които го предхождаха. От началото на моя мандат неведнъж съм получавал сигнали, че трудно би се работило като опозиционен кмет в една голяма община“, каза Коцев. - Реклама -

По думите му задържането е имало за цел да послужи като назидание.

„Арестът беше едно показно на това как един кмет може да бъде атакуван, как неговата съдба може да послужи за назидание на много други опозиционни кметове и политици, както и да всее страх у мен и у хората около мен“, заяви варненският кмет.

Коцев подчерта, че натискът е дал резултат и според него редица местни управници са променили политическата си принадлежност.

„Арестът постигна ефекта си – немалко кметове са сменили политическата си окраска под такъв натиск“, допълни той.

Обвинения без доказано престъпление

Кметът на Варна е категоричен, че срещу него няма доказано престъпление, а обвиненията се базират единствено на твърдения.

„Тук не става въпрос за доказано престъпление от моя страна, а за едни твърдения на едни хора, които директно или индиректно посочват някой и казват – той ми каза нещо“, обясни Коцев.

Той допълни, че дори според част от свидетелите не се е стигнало до реално извършване на престъпление.

„Няма и всички белези на едно престъпление, тъй като много от тях твърдят, че не се е стигнало до извършването на престъпление, а е имало само намерение“, уточни той.

„Моделът Пламенка Димитрова“

В изказването си Благомир Коцев насочи сериозна критика към Пламенка Димитрова, която според него е символ на стария управленски модел в общината.

„Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих в община Варна. 16 години подред тя е печелила една и съща обществена поръчка, което само по себе си навява на доста съмнение“, заяви той.

Коцев подчерта, че именно срещу този модел е решил да се изправи, което е довело и до конфликта.

„Както тя, така и всички други свидетели са по някакъв начин свързани с един предходен модел, на който решихме да сложим край“, допълни варненският кмет.

Контакти, записи и откази

Коцев разказа, че е отказвал да поддържа контакт с Пламенка Димитрова, въпреки опитите ѝ да стигне до него чрез различни канали.

„Аз лично съм се срещал с нея само веднъж и то във връзка с изтичащ договор, при положение че нов изпълнител не беше избран, защото тя обжалваше поръчката на две инстанции“, обясни той.

Според него именно в този процес са били правени записи и са били вадени детайли от контекста.

Обвинението за натиск върху служител

По повод твърденията на прокуратурата, че е оказвал натиск върху бившата служителка Биляна Якова за прехвърляне на средства, Коцев отрече категорично.

„Нейните мотиви са ясни – тя беше уволнена и впоследствие вербувана от прокуратурата“, каза той.

Коцев заяви, че е подавал сигнали за нейни злоупотреби, но по тях не е последвало развитие.

„Подозирам, че са я използвали като инструмент срещу мен, докато нейното дело стои на трупчета в прокуратурата“, допълни кметът.

След освобождаването

След като съдът потвърди паричната гаранция от 200 000 лева, събрана чрез дарителски кампании, Благомир Коцев заяви, че първото, което иска да направи, е да се върне към нормалния си живот и работа.

„Първо искам да целуна децата си. Надявам се, че в понеделник ще ида на работа и ще сме в нужния ритъм, защото градът има нужда от това“, каза кметът на Варна.

По думите му случилото се е сериозен сигнал за състоянието на политическата среда в страната и за натиска, на който са подложени местните власти, когато не следват утвърдени зависимости.