Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици

Кметът на Варна Благомир Коцев определи задържането си като целенасочен акт на натиск и сплашване срещу опозиционни политици. В интервю за предаването „Лице в лице“ той заяви, че арестът му е бил „логична стъпка“ след поредица от събития и откази, които е направил още от началото на мандата си.
По думите му задържането е имало за цел да послужи като назидание.
Коцев подчерта, че натискът е дал резултат и според него редица местни управници са променили политическата си принадлежност.
Обвинения без доказано престъпление
Кметът на Варна е категоричен, че срещу него няма доказано престъпление, а обвиненията се базират единствено на твърдения.
Той допълни, че дори според част от свидетелите не се е стигнало до реално извършване на престъпление.
„Моделът Пламенка Димитрова“
В изказването си Благомир Коцев насочи сериозна критика към Пламенка Димитрова, която според него е символ на стария управленски модел в общината.
Коцев подчерта, че именно срещу този модел е решил да се изправи, което е довело и до конфликта.
Контакти, записи и откази
Коцев разказа, че е отказвал да поддържа контакт с Пламенка Димитрова, въпреки опитите ѝ да стигне до него чрез различни канали.
Според него именно в този процес са били правени записи и са били вадени детайли от контекста.
Обвинението за натиск върху служител
По повод твърденията на прокуратурата, че е оказвал натиск върху бившата служителка Биляна Якова за прехвърляне на средства, Коцев отрече категорично.
Коцев заяви, че е подавал сигнали за нейни злоупотреби, но по тях не е последвало развитие.
След освобождаването
След като съдът потвърди паричната гаранция от 200 000 лева, събрана чрез дарителски кампании, Благомир Коцев заяви, че първото, което иска да направи, е да се върне към нормалния си живот и работа.
По думите му случилото се е сериозен сигнал за състоянието на политическата среда в страната и за натиска, на който са подложени местните власти, когато не следват утвърдени зависимости.