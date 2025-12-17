НА ЖИВО
          Правосъдие

          Лалов: Софийският апелативен съд прие, че Сарафов продължава да е законен и.ф. главен прокурор

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кандидатът за главен прокурор Методи Лалов обяви, че състав на Софийския апелативен съд е приел, че Борислав Сарафов продължава законно да изпълнява функциите на главен прокурор и след 21 юли 2025 г.

          Според Лалов решението е взето от Вера Цветкова (председател) и членовете Илияна Стоилова и Анелия Игнатова от САС и се основава на актове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с които Сарафов е определен като главен прокурор.

          „Вера Цветкова, председател, и членовете Илияна Стоилова и Анелия Игнатова от Софийския апелативен съд са взели решение, че Борислав Сарафов продължава да изпълнява законно функциите на главен прокурор и след 21.07.2025 г.“

          Лалов подчертава, че това становище противоречи на вече изразени позиции на Върховния касационен съд и на други апелативни съдебни състави.

          „Припомням, че ВКС и редица съдебни състави на апелативни съдилища приеха противоположната позиция.“

          По думите му ситуацията в съдебната система е достигнала критична точка и изисква радикални действия.

          „Състоянието на съдебната ни система е критично и изисква гражданите да предприемат незабавно крути мерки за нейното коренно преструктуриране.“

          Методи Лалов заявява, че от години работи за разобличаване на зависимости и корупционни практики в съдебната власт и обявява готовност лично да поеме поста на главен прокурор.

          „Заявих готовност да поема тежката и отговорна работа на главен прокурор. Настоявам и да се работи за осигуряване на истинско състезание, повече кандидати и напълно прозрачен избор.“

          

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес

          Никола Павлов -
          Удължителният държавен бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес на две четения, заяви Деница Сачева на брифинг в Народното събрание, след като редовният бюджет...
          Политика

          Костадинов: Това, което се случи в НС, изненада и вносителите

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи като „абсурдна ситуация“ случилото се в Народното събрание по време на разглеждането на бюджетната точка, като подчерта, че...
          Инциденти

          Мъгла и лед предизвикаха верижна катастрофа между две села при Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Заледен участък и гъста мъгла между селата Присово и Пчелище са станали причина за верижна катастрофа с участието на най-малко пет автомобила тази сутрин

