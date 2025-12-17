Лалов: Софийският апелативен съд прие, че Сарафов продължава да е законен и.ф. главен прокурор

Кандидатът за главен прокурор Методи Лалов обяви, че състав на Софийския апелативен съд е приел, че Борислав Сарафов продължава законно да изпълнява функциите на главен прокурор и след 21 юли 2025 г.

- Реклама -

Според Лалов решението е взето от Вера Цветкова (председател) и членовете Илияна Стоилова и Анелия Игнатова от САС и се основава на актове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с които Сарафов е определен като главен прокурор.

„Вера Цветкова, председател, и членовете Илияна Стоилова и Анелия Игнатова от Софийския апелативен съд са взели решение, че Борислав Сарафов продължава да изпълнява законно функциите на главен прокурор и след 21.07.2025 г.“

Лалов подчертава, че това становище противоречи на вече изразени позиции на Върховния касационен съд и на други апелативни съдебни състави.

„Припомням, че ВКС и редица съдебни състави на апелативни съдилища приеха противоположната позиция.“

По думите му ситуацията в съдебната система е достигнала критична точка и изисква радикални действия.

„Състоянието на съдебната ни система е критично и изисква гражданите да предприемат незабавно крути мерки за нейното коренно преструктуриране.“

Методи Лалов заявява, че от години работи за разобличаване на зависимости и корупционни практики в съдебната власт и обявява готовност лично да поеме поста на главен прокурор.