      сряда, 17.12.25
          Луис Суарес остава още един сезон в Интер Маями

          Уругваецът записа 42 попадения и 30 асистенции в 87 мача

          Станимир Бакалов
          Луис Суарес ще продължи кариерата си в Интер Маями и през следващия сезон. Клубът от МЛС официално обяви, че уругвайският нападател е подновил договора си.

          38-годишният Суарес беше сред ключовите фигури за тима през изминалия сезон, в който записа 17 гола и 17 асистенции в 50 мача във всички турнири. С неговия принос Интер Маями спечели Източната конференция и триумфира в МЛС Къп.

          От пристигането си в САЩ бившият футболист на Аякс, Ливърпул и Барселона има впечатляваща статистика – 42 попадения и 30 асистенции в 87 срещи във всички надпревари.

