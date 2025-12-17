Луис Суарес остава още един сезон в Интер Маями

Луис Суарес ще продължи кариерата си в Интер Маями и през следващия сезон. Клубът от МЛС официално обяви, че уругвайският нападател е подновил договора си.

38-годишният Суарес беше сред ключовите фигури за тима през изминалия сезон, в който записа 17 гола и 17 асистенции в 50 мача във всички турнири. С неговия принос Интер Маями спечели Източната конференция и триумфира в МЛС Къп.

От пристигането си в САЩ бившият футболист на Аякс, Ливърпул и Барселона има впечатляваща статистика – 42 попадения и 30 асистенции в 87 срещи във всички надпревари.