Любен Иванов: Обществото е най-добрият коректив на грешната политика на управляващите

Това каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Любен Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Иванов повишаването на избирателната активност ще доведе неминуемо до спад на гласовете за ГЕРБ. Той обясни още, че се надява, че ще успеят да убедят по-голямата част от обществото да гласува за коалицията ПП-ДБ.
- Реклама -
