      сряда, 17.12.25
          Любен Иванов: Обществото е най-добрият коректив на грешната политика на управляващите

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Няма вътрешни противоречия в „Продължаваме промяната-Демократична България“. Формацията ни е хомогенна. Обществото се оказа, че е най-добрият коректив на неправилната политика на управляващите. Това го видяхме в тези протести.“

          Това каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Любен Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Иванов повишаването на избирателната активност ще доведе неминуемо до спад на гласовете за ГЕРБ. Той обясни още, че се надява, че ще успеят да убедят по-голямата част от обществото да гласува за коалицията ПП-ДБ.

          „Отварям листите си за хора от протеста, които имат своите ясни политически убеждения. В разговорите, които ще проведем с кандидатите, ще успеем да ги отсеем“, каза още гостът.

