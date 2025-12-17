Любен Иванов: Обществото е най-добрият коректив на грешната политика на управляващите

„Няма вътрешни противоречия в „Продължаваме промяната-Демократична България“. Формацията ни е хомогенна. Обществото се оказа, че е най-добрият коректив на неправилната политика на управляващите. Това го видяхме в тези протести.“

Това каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Любен Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Иванов повишаването на избирателната активност ще доведе неминуемо до спад на гласовете за ГЕРБ. Той обясни още, че се надява, че ще успеят да убедят по-голямата част от обществото да гласува за коалицията ПП-ДБ.