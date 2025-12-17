Мадуро предупреди Гутериш за „сериозни последици за регионалния мир“

Президентът на Венецуела Николас Мадуро е провел телефонен разговор с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш във връзка с „ескалацията на заплахите срещу Венецуела“ от страна на Вашингтон, след като САЩ обявиха частична блокада на венецуелските петролни доставки.

По време на разговора Мадуро е предупредил, че кампанията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу Каракас може да има:

„сериозни последици за регионалния мир“.

От своя страна говорител на Антониу Гутериш заяви, че генералният секретар на ООН работи активно за предотвратяване на „по-нататъшна ескалация“ между Вашингтон и Каракас, на фона на нарастващото напрежение около санкциите и мерките срещу венецуелския енергиен сектор.