      сряда, 17.12.25
          Политика

          Мадуро предупреди Гутериш за „сериозни последици за регионалния мир"

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Венецуела Николас Мадуро е провел телефонен разговор с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш във връзка с „ескалацията на заплахите срещу Венецуела“ от страна на Вашингтон, след като САЩ обявиха частична блокада на венецуелските петролни доставки.

          По време на разговора Мадуро е предупредил, че кампанията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп срещу Каракас може да има:

          „сериозни последици за регионалния мир“.

          От своя страна говорител на Антониу Гутериш заяви, че генералният секретар на ООН работи активно за предотвратяване на „по-нататъшна ескалация“ между Вашингтон и Каракас, на фона на нарастващото напрежение около санкциите и мерките срещу венецуелския енергиен сектор.

