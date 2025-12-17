НА ЖИВО
          Мъгла и лед предизвикаха верижна катастрофа между две села при Велико Търново

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заледен участък и гъста мъгла между селата Присово и Пчелище са станали причина за верижна катастрофа с участието на най-малко пет автомобила тази сутрин, научи NOVA. По първоначална информация при инцидента няма пострадали хора и не са нанесени сериозни материални щети.

          Катастрофа в ранните часове парализира „Цариградско шосе“ и рани двама души Катастрофа в ранните часове парализира „Цариградско шосе“ и рани двама души

          След сблъсъка пътният участък е бил опесъчен, за да се осигури безопасното преминаване на автомобилите.

          След сблъсъка пътният участък е бил опесъчен, за да се осигури безопасното преминаване на автомобилите.

