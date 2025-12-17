Мъгла и лед предизвикаха верижна катастрофа между две села при Велико Търново

Заледен участък и гъста мъгла между селата Присово и Пчелище са станали причина за верижна катастрофа с участието на най-малко пет автомобила тази сутрин, научи NOVA. По първоначална информация при инцидента няма пострадали хора и не са нанесени сериозни материални щети.

- Реклама -

След сблъсъка пътният участък е бил опесъчен, за да се осигури безопасното преминаване на автомобилите.