Манчестър Сити е на полуфинал за Карабао Къп след 2:0 над Брентфорд

Манчестър Сити се класира за полуфиналите на турнира за Карабао Къп след победа с 2:0 над Брентфорд на „Етихад“. Голове на Раян Шерки и Савиньо донесоха успеха на тима на Пеп Гуардиола, но срещата бе белязана от сериозна съдийска полемика през първото полувреме, когато гостите претендираха за червен картон. За гостите не игра познатия в България нападател Игор Тиаго.

Мачът започна позитивно за гостите от Брентфорд, които затрудняваха изнасянето на топката от страна на „гражданите“. В 14-ата минута Оскар Боб проби в наказателното поле след подхлъзване на Хенри, но ударът му попадна право във вратаря Валдимарсон. Радостта от титулярното място на Боб обаче бе кратка – само четири минути по-късно (18′) той получи контузия и бе принудително заменен от Фил Фодън.

Най-дискутираната ситуация в мача се разигра в 16-ата минута. Кевин Шаде се измъкна зад защитата на Сити и бе съборен от Хусанов точно пред наказателното поле. Футболистите на Брентфорд бурно протестираха, искайки директен червен картон за защитника като последен в отбраната, но реферът Самюъл Барот показа само жълт картон. Липсата на ВАР в тази фаза на турнира остави решението непроменено, въпреки че повторенията показаха сериозни основания за изгонване. От последвалия пряк свободен удар Йенсен стреля, но вратарят Трафорд спаси.

В 32-ата минута Сити поведе с момент на индивидуална класа. След корнер, топката бе изчистена към границата на наказателното поле, където Раян Шерки я посрещна. Халфът финтира Дамсгаард и с великолепен удар прати топката в горния десен ъгъл за 1:0.

До края на полувремето домакините контролираха играта, а Брентфорд изглеждаше разколебан.

След почивката „пчеличките“ излязоха по-агресивно. В 54-ата минута Айер стреля мощно от 20 метра, принуждавайки Трафорд да прави решително спасяване. Малко след това вратарят на Сити отново трябваше да се намесва след удар на Кайоде.

Въпреки натиска на гостите, Манчестър Сити реши всичко в 67-ата минута. При бърза контраатака Фил Фодън намери Савиньо отляво. Бразилецът навлезе в наказателното поле, а опитът му за удар бе блокиран от Айер, но топката рикошира коварно, прехвърли вратаря и влезе в далечния ъгъл за 2:0.

До края на срещата темпото спадна, като Сити разиграваше топката спокойно. Ерлинг Холанд загряваше край тъчлинията, но Гуардиола реши да не рискува с пускането му в игра. Любопитен момент бе смяната на резервата Фил Фодън в 81-ата минута, вероятно с цел предпазване преди тежката серия от мачове през декември. Фодън се появи в 20-ата минута, като замени контузения Боб, но напусна в 81-ата минута.