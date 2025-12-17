НА ЖИВО
          Мъж от с. Червен брег счупи ръката на съпругата си при домашен побой

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          64-годишен мъж е нанесъл побой над съпругата си в село Червен брег, намиращо се в Кюстендилска област. Инцидентът е регистриран на 16 декември, информираха от пресцентъра на полицията.

          В резултат на физическата агресия пострадалата жена е получила фрактура на горния крайник. Тя е транспортирана и настанена за лечение в болницата в град Дупница, където ѝ се оказва необходимата медицинска помощ.

          За извършеното деяние е уведомена прокуратурата, като компетентните органи продължават работата по случая за изясняване на всички обстоятелства около упражненото насилие.

