64-годишен мъж е нанесъл побой над съпругата си в село Червен брег, намиращо се в Кюстендилска област. Инцидентът е регистриран на 16 декември, информираха от пресцентъра на полицията.

В резултат на физическата агресия пострадалата жена е получила фрактура на горния крайник. Тя е транспортирана и настанена за лечение в болницата в град Дупница, където ѝ се оказва необходимата медицинска помощ.

За извършеното деяние е уведомена прокуратурата, като компетентните органи продължават работата по случая за изясняване на всички обстоятелства около упражненото насилие.