Мелони: Италия няма да изпраща войници в Украйна, решенията за руските активи трябва да се вземат от лидерите

Това заяви министър-председателят на Италия Джорджа Мелони в изявление пред Камарата на депутатите във връзка с предстоящото заседание на Европейския съвет, предаде Italpress.
В изказването ѝ централно място заеха войната в Украйна и въпросът за замразените руски активи.
Мелони подчерта, че решения с такъв правен, финансов и институционален мащаб, включително евентуалното използване на замразените активи, могат да бъдат вземани единствено на ниво лидери.
Премиерът изрази резерви относно потенциалните рискове, включително репутационни рискове, ответни мерки и възможно допълнително натоварване на националните бюджети.
„Нашата воля да помагаме на украинския народ никога не е била и никога няма да бъде поставяна под съмнение. Но имаме дълг да търсим баланс между конкретната помощ и принципите на законност, устойчивост и финансова стабилност.“
По думите ѝ пътят към мира е неразривно свързан с тясното сътрудничество между САЩ и ЕС, които „не са конкуренти“.
Мелони определи преговорите като „изключително сложни“, като подчерта, че към момента Русия не показва воля да участва по справедлив и конструктивен начин.
Като доказателство тя посочи продължаващите бомбардировки над украински градове, инфраструктура и цивилно население, както и териториалните претенции на Москва, включително искането Украйна да се изтегли от целия Донбас.
В заключение Мелони подчерта, че всяко решение за териториите трябва да бъде взето единствено между страните в конфликта, без външен натиск.
