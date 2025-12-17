Мелони: Италия няма да изпраща войници в Украйна, решенията за руските активи трябва да се вземат от лидерите

„Укрепването на преговорната позиция на Украйна се постига преди всичко чрез ясно заявяване, че нямаме намерение да изоставим Украйна на съдбата ѝ в най-деликатния момент от последните години. Но Италия няма намерение да изпраща войници в Киев.“

Това заяви министър-председателят на Италия Джорджа Мелони в изявление пред Камарата на депутатите във връзка с предстоящото заседание на Европейския съвет, предаде Italpress.

В изказването ѝ централно място заеха войната в Украйна и въпросът за замразените руски активи.

„Миналия петък Италия реши да подкрепи регламента за замразяване на руските активи, без обаче на този етап да одобрява каквото и да е решение за тяхното използване. Направихме това, въпреки че не споделяме използвания метод, за да няма никакви съмнения относно последователната линия на подкрепа към Украйна.“

Мелони подчерта, че решения с такъв правен, финансов и институционален мащаб, включително евентуалното използване на замразените активи, могат да бъдат вземани единствено на ниво лидери.

„Италия счита за безспорен принципът, че Русия трябва приоритетно да плати за възстановяването на страната, която е нападнала, но този резултат трябва да бъде постигнат върху стабилна правна основа.“

Премиерът изрази резерви относно потенциалните рискове, включително репутационни рискове, ответни мерки и възможно допълнително натоварване на националните бюджети.

„Нашата воля да помагаме на украинския народ никога не е била и никога няма да бъде поставяна под съмнение. Но имаме дълг да търсим баланс между конкретната помощ и принципите на законност, устойчивост и финансова стабилност.“

По думите ѝ пътят към мира е неразривно свързан с тясното сътрудничество между САЩ и ЕС, които „не са конкуренти“.

„Москва е затънала в тази война, завоювала е 1,45% от украинската територия на цената на огромни жертви. Именно тази трудност е единственото, което може да принуди Русия към споразумение.“

Мелони определи преговорите като „изключително сложни“, като подчерта, че към момента Русия не показва воля да участва по справедлив и конструктивен начин.

Като доказателство тя посочи продължаващите бомбардировки над украински градове, инфраструктура и цивилно население, както и териториалните претенции на Москва, включително искането Украйна да се изтегли от целия Донбас.

„Основната пречка пред мирното споразумение е неспособността на Русия да завладее четирите украински области, които тя едностранно обяви за анексирани през 2022 г.“

В заключение Мелони подчерта, че всяко решение за териториите трябва да бъде взето единствено между страните в конфликта, без външен натиск.