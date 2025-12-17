Мерц: Миротворци могат да отблъснат руски сили при нарушаване на примирието

Съгласно гаранциите за сигурност, предоставени от САЩ и Европа на Украйна след евентуално прекратяване на огъня, миротворчески сили биха могли при определени обстоятелства да отблъснат руски войски. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за обществената телевизия ZDF, като подчерта, че подобен сценарий засега остава далечна перспектива.

Притиснат за повече конкретика относно гаранциите за сигурност, обсъждани по време на разговорите в Берлин на 15 декември между американски представители и украинския президент Володимир Зеленски, Мерц заяви, че гарантиращите държави ще трябва да реагират, ако Русия наруши условията на евентуално примирие.

„Бихме осигурили демилитаризирана зона между воюващите страни и, за да бъда напълно конкретен, бихме действали и срещу съответни руски нахлувания и атаки. Все още не сме стигнали дотам“, заяви канцлерът.

Той определи като „забележителна нова позиция“ ангажимента на Съединените щати да защитават Украйна при прекратяване на огъня по начин, сравним с гаранциите за държавите от НАТО.

„Фактът, че американците са поели подобен ангажимент – да защитават Украйна в случай на прекратяване на огъня така, сякаш тя е територия на НАТО – представлява нов етап в политиката на САЩ“, добави Мерц.

Русия все още не е дала съгласие за прекратяване на огъня, което както САЩ, така и Европа определят като предварително условие за всякакви гаранции за сигурност и за разполагане на западни войски на украинска територия.

Канцлерът коментира и темата за замразените руски активи, като заяви, че вижда „50 на 50“ шанс за постигане на европейско споразумение те да бъдат използвани за финансиране на отбраната на Украйна. По думите му това е ключово, тъй като страната ще има нужда от средства поне още две години, след като настоящият пакет европейска помощ изтече в първото тримесечие на 2026 г.

„В цяла Европа има резерви и аз напълно ги разбирам. Но ако не действаме сега и не вземем решението, което можем да вземем, за да спрем настъплението на руската армия, кога ще го направим?“, каза Мерц.

Той коментира и по-острия тон към Европа в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, като посочи, че това не го е изненадало и напомня критиките на вицепрезидента Джей Ди Ванс по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Въпреки това канцлерът изрази скептицизъм, че изолационистки курс на Вашингтон би бил устойчив.