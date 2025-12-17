НА ЖИВО
          Мерц настоява ЕС да подпише търговското споразумение с Меркосур до края на годината

          Снимка: БГНЕС
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще настоява „интензивно“ Европейският съюз да подпише дълго отлаганото търговско споразумение с южноамериканския блок Меркосур преди края на годината.

          По думите му сключването на споразумението ще бъде тест за „способността на Европейския съюз да действа“, заяви Мерц в реч пред германския парламент, произнесена преди ключова среща на върха на ЕС. Изказването му идва на фона на искането на Франция и Италия за допълнително време, преди да бъде дадено окончателно одобрение.

          Пактът, договарян повече от 20 години, цели създаването на най-голямата зона за свободна търговия в света. Той е силно подкрепян от Германия и редица други държави членки, които търсят диверсификация на търговските си партньорства в отговор на американските мита.

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира да замине за Бразилия на 20 декември, за да подпише споразумението, но тези планове са поставени под въпрос заради настояването на Париж и Рим за отлагане.

          Съгласно договореното:

          • ЕС ще може да изнася повече автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка
          • В замяна ще се улесни вносът в Европа на говеждо месо, захар, ориз, мед и соя от държавите от Меркосур

          Франция изразява сериозни опасения за въздействието върху селскостопанския си сектор и настоява за строги защитни клаузи, засилен контрол върху вноса и по-строги производствени стандарти за южноамериканските износители.

          Италианският премиер Джорджа Мелони също заяви, че подписването на споразумението в следващите дни би било „преждевременно“.

          Мерц обаче предупреди, че в условията на нарастващ глобален протекционизъм не бива да се „търсят дребни недостатъци в големите търговски споразумения“.

          „Всеки, който прави това, не разбира правилно приоритетите, които трябва да си поставим сега“, подчерта германският канцлер.

          Той призова също така търговските споразумения на ЕС с Мексико и Индонезия да бъдат бързо приведени в действие, за да се засили икономическата устойчивост на Съюза.

