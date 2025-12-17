Месеци чакане за шофьорски изпит: автоинструктори и курсисти на протест в Бургас

Автоинструктори от Бургаска област излизат днес на протест пред сградата на ДАИ заради сериозно забавяне при провеждането на изпитите на кандидат-шофьорите. По думите им причината е недостигът на инспектори, които да изпитват курсистите.

- Реклама -

Инструкторите обясняват, че вече близо месец, на фона на недоволство от ниски възнаграждения, служителите на ДАИ изпитват по-малък брой кандидати. Част от изпитите се пренасочват за следващ месец, което принуждава курсистите да заплащат допълнителни часове по кормуване.

В протеста се включиха и кандидат-шофьори, които разказаха, че са пропуснали вече насрочени дати за изпит.

„Чакам вече две седмици, няма дата и не знам кога ще се случи. Налага се да вземам допълнителни часове – по 80 лева на час“,

каза Мариян, кандидат-шофьор в ефира на „Здравей, България“.

Автоинструкторите предупреждават, че честото отлагане на изпитите се отразява и на качеството на подготовката на кандидатите.

„За две седмици шестима кандидати бяха върнати, а обявените дати за изпит бяха отменени. До края на годината не знаем кога тези хора ще се явят“,

каза Ваня Кижева.

От самата ДАИ също признават за сериозен кадрови проблем.

„На територията на бургаска област сме четирима изпитващи, а за да се обхване целият обем, са нужни поне шест“,

заяви служител на ДАИ, като допълни, че настояват за увеличение на заплатите с 50%.

Протестиращите предупредиха, че ако не бъде намерено решение и не започне диалог с ръководството на агенцията, напрежението ще продължи да расте, а броят на засегнатите курсисти ще се увеличава.