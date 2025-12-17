Месеци чакане за шофьорски изпит: автоинструктори и курсисти на протест в Бургас

Автоинструктори от Бургаска област излизат днес на протест пред сградата на ДАИ заради сериозно забавяне при провеждането на изпитите на кандидат-шофьорите. По думите им причината е недостигът на инспектори, които да изпитват курсистите.
Инструкторите обясняват, че вече близо месец, на фона на недоволство от ниски възнаграждения, служителите на ДАИ изпитват по-малък брой кандидати. Част от изпитите се пренасочват за следващ месец, което принуждава курсистите да заплащат допълнителни часове по кормуване.
В протеста се включиха и кандидат-шофьори, които разказаха, че са пропуснали вече насрочени дати за изпит.
Автоинструкторите предупреждават, че честото отлагане на изпитите се отразява и на качеството на подготовката на кандидатите.
От самата ДАИ също признават за сериозен кадрови проблем.
Протестиращите предупредиха, че ако не бъде намерено решение и не започне диалог с ръководството на агенцията, напрежението ще продължи да расте, а броят на засегнатите курсисти ще се увеличава.
