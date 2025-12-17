НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Месеци чакане за шофьорски изпит: автоинструктори и курсисти на протест в Бургас

          0
          7
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Автоинструктори от Бургаска област излизат днес на протест пред сградата на ДАИ заради сериозно забавяне при провеждането на изпитите на кандидат-шофьорите. По думите им причината е недостигът на инспектори, които да изпитват курсистите.

          - Реклама -

          Инструкторите обясняват, че вече близо месец, на фона на недоволство от ниски възнаграждения, служителите на ДАИ изпитват по-малък брой кандидати. Част от изпитите се пренасочват за следващ месец, което принуждава курсистите да заплащат допълнителни часове по кормуване.

          В протеста се включиха и кандидат-шофьори, които разказаха, че са пропуснали вече насрочени дати за изпит.

          Вълна от протести в Пловдив, Варна и Бургас с искания за оставка и нови избори Вълна от протести в Пловдив, Варна и Бургас с искания за оставка и нови избори

          „Чакам вече две седмици, няма дата и не знам кога ще се случи. Налага се да вземам допълнителни часове – по 80 лева на час“,
          каза Мариян, кандидат-шофьор в ефира на „Здравей, България“.

          Автоинструкторите предупреждават, че честото отлагане на изпитите се отразява и на качеството на подготовката на кандидатите.

          „За две седмици шестима кандидати бяха върнати, а обявените дати за изпит бяха отменени. До края на годината не знаем кога тези хора ще се явят“,
          каза Ваня Кижева.

          От самата ДАИ също признават за сериозен кадрови проблем.

          „На територията на бургаска област сме четирима изпитващи, а за да се обхване целият обем, са нужни поне шест“,
          заяви служител на ДАИ, като допълни, че настояват за увеличение на заплатите с 50%.

          Протестиращите предупредиха, че ако не бъде намерено решение и не започне диалог с ръководството на агенцията, напрежението ще продължи да расте, а броят на засегнатите курсисти ще се увеличава.

          Автоинструктори от Бургаска област излизат днес на протест пред сградата на ДАИ заради сериозно забавяне при провеждането на изпитите на кандидат-шофьорите. По думите им причината е недостигът на инспектори, които да изпитват курсистите.

          - Реклама -

          Инструкторите обясняват, че вече близо месец, на фона на недоволство от ниски възнаграждения, служителите на ДАИ изпитват по-малък брой кандидати. Част от изпитите се пренасочват за следващ месец, което принуждава курсистите да заплащат допълнителни часове по кормуване.

          В протеста се включиха и кандидат-шофьори, които разказаха, че са пропуснали вече насрочени дати за изпит.

          Вълна от протести в Пловдив, Варна и Бургас с искания за оставка и нови избори Вълна от протести в Пловдив, Варна и Бургас с искания за оставка и нови избори

          „Чакам вече две седмици, няма дата и не знам кога ще се случи. Налага се да вземам допълнителни часове – по 80 лева на час“,
          каза Мариян, кандидат-шофьор в ефира на „Здравей, България“.

          Автоинструкторите предупреждават, че честото отлагане на изпитите се отразява и на качеството на подготовката на кандидатите.

          „За две седмици шестима кандидати бяха върнати, а обявените дати за изпит бяха отменени. До края на годината не знаем кога тези хора ще се явят“,
          каза Ваня Кижева.

          От самата ДАИ също признават за сериозен кадрови проблем.

          „На територията на бургаска област сме четирима изпитващи, а за да се обхване целият обем, са нужни поне шест“,
          заяви служител на ДАИ, като допълни, че настояват за увеличение на заплатите с 50%.

          Протестиращите предупредиха, че ако не бъде намерено решение и не започне диалог с ръководството на агенцията, напрежението ще продължи да расте, а броят на засегнатите курсисти ще се увеличава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След трусовете на „Позитано“: БСП е на консултации при Радев (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев провежда среща с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ на „Дондуков“ 2. Разговорът е част от конституционната процедура по...
          Крими

          Мъж от с. Червен брег счупи ръката на съпругата си при домашен побой

          Георги Петров -
          64-годишен мъж е нанесъл побой над съпругата си в село Червен брег, намиращо се в Кюстендилска област. Инцидентът е регистриран на 16 декември, информираха...
          Политика

          БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: Физически сблъсък между депутат на Пеевски и Радостин Василев

          Никола Павлов -
          Грозен инцидент беляза днешното пленарно заседание на Народното събрание. Народни представители от парламентарните групи на ДПС – Ново начало и МЕЧ влязоха в остър...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions