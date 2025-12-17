Метро сред историята: новите станции в Рим разкриват над 350 археологически находки (СНИМКИ)

В Рим бяха открити две нови метростанции, като едната от тях осигурява директен достъп до Колизеума и превръща придвижването на жители и туристи в културно преживяване под земята.

Подземното трасе предлага археологическа експозиция с повече от 350 експоната. Сред тях са руини от жилище от I век, дървена сабя от III век пр. Хр., термална баня, каменни кладенци, керамични съдове и множество други артефакти, открити по време на строителството.

Информационни екрани разказват за археологическия процес и обясняват защо изграждането на трасето е отнело близо две десетилетия. При строежа са използвани иновативни техники, включително замразяване на почвата и специални бетонни конструкции, за да бъдат запазени ценните находки.