      сряда, 17.12.25
          Мирчев: Трудното за България тепърва предстои, Пеевски и Борисов управляват в тандем

          Снимка: БГНЕС
          „Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил.“ Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, в интервю за БНТ. Той подчерта, че пред държавата стоят за решаване ключови въпроси, свързани с организирането на изборите, държавния бюджет и съдебната реформа.

          По думите на депутата, отговорността към гражданското общество остава водещ приоритет. „Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно“, коментира Мирчев. Той посочи, че предстоят важни стъпки, включително провеждането на представителен съвет за обсъждане на въпроса с изваждането на Делян Пеевски от кабинета му.

          Народният представител обърна специално внимание на мащабната охрана, осигурена на Пеевски, и настоя за прекратяване на тази практика. „В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България“, категоричен бе Мирчев.

          По отношение на предстоящия служебен кабинет и провеждането на честни избори, съпредседателят на „Да, България“ определи фигурата на следващия вътрешен министър като ключова. Той изрази опасения за влиянието на политическите си опоненти върху изпълнителната власт: „Пеевски в момента управлява страната заедно с Борисов и ако това продължи ще има време този тандем да се прегрупира и да завземе служебното правителство. Служебният кабинет трябва да бъде на България.“

          1 коментар

          1. Мирчев: Трудното за България тепърва предстои, Пеевски и Борисов управляват в тандем!
            В последните 36 години никога не ни е било лесно! Защото сме се държали като лалугери! Скрити в дупките си – мълчаливи! За известно време излезнахме от тях, но се държахме също като лалугери! Излъгаха ни и ни изпоядоха западните хиени, чакали и лисици! Забравих ме,че сме по кръв Левове-Лъвове и си платихме буквално с плътта и кръвта си!
            Аз съм Българин и знам: Левът, когато се „събуди“ проверява прайда – рода си! Издушва чуждото семе и изпъжда и разкъсва нахълталите хиени и чакали! Не направим ли ние сега това действително ще бъдем жалки лалугери , а не по кръв и по вяра каквото сме -Левове! Левът си е Лъв!!! Не ни трябва стадо от лъвове! Имаме си достатъчно лъвици и лъвчета!!! Те трябва да видят примера на бащите си !!!! Левове, Лъвове трябва да спрем хиените с Божия Пример и Сила!!! Хиените в момента продължават да душат децата ни!!!! Превръщат ги в безпаметни пречупени кръстове! Z върху Z в хоризонтала е равно на пречупената свастика! Това е тяхното скритото послание!! То бе изречено!!! Ние Българите Сме Разум!!! Няма да позволим да бъдем повече лалугери!!!

