„Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил.“ Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, в интервю за БНТ. Той подчерта, че пред държавата стоят за решаване ключови въпроси, свързани с организирането на изборите, държавния бюджет и съдебната реформа.

По думите на депутата, отговорността към гражданското общество остава водещ приоритет. „Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно“, коментира Мирчев. Той посочи, че предстоят важни стъпки, включително провеждането на представителен съвет за обсъждане на въпроса с изваждането на Делян Пеевски от кабинета му.

Народният представител обърна специално внимание на мащабната охрана, осигурена на Пеевски, и настоя за прекратяване на тази практика. „В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България“, категоричен бе Мирчев.

По отношение на предстоящия служебен кабинет и провеждането на честни избори, съпредседателят на „Да, България“ определи фигурата на следващия вътрешен министър като ключова. Той изрази опасения за влиянието на политическите си опоненти върху изпълнителната власт: „Пеевски в момента управлява страната заедно с Борисов и ако това продължи ще има време този тандем да се прегрупира и да завземе служебното правителство. Служебният кабинет трябва да бъде на България.“