      сряда, 17.12.25
          Мицкоски: Северна Македония е заслужила членство в ЕС отдавна

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Северна Македония е заслужила интеграция в Европейския съюз още преди години, но поради изкуствено създадени причини страната все още не е част от европейското семейство. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди срещата ЕС – Западни Балкани в Брюксел, предаде БГНЕС.

          „Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна. Нашият път започна още преди 25 години, но поради изкуствено създадени причини все още не можем да станем част от европейското семейство“, заяви Мицкоски.

          Той подчерта, че присъствието на Западните Балкани във фокуса на ЕС е окуражаващо за гражданите и увери, че правителството ще продължи да работи за изпълнение на всички необходими изисквания.

          „Добре е, когато Западните Балкани са във фокуса на Европейския съюз. Това е окуражаващо за гражданите. Като правителство се ангажираме да изпълним всичко необходимо в този процес не заради самия процес, а заради македонските граждани“, подчерта премиерът.

          Мицкоски изрази очакване, че двустранните въпроси няма да бъдат пречка, а че от съседите ще дойде подкрепа за европейската перспектива на страната.

          „Най-важното е да бъдем оценявани според постигнатите резултати, а не според двустранни въпроси“, добави той.

          БГНЕС припомня, че съгласно Преговорната рамка, одобрена от всички държави членки на ЕС и от македонския парламент, Северна Македония трябва да извърши промени в Конституцията, за да започне реалния преговорен процес. Това условие е многократно потвърждавано от официални представители на ЕС, включително от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и комисаря по разширяването Марта Кос.

