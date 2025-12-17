Мицкоски: Северна Македония е заслужила членство в ЕС отдавна

Северна Македония е заслужила интеграция в Европейския съюз още преди години, но поради изкуствено създадени причини страната все още не е част от европейското семейство. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди срещата ЕС – Западни Балкани в Брюксел, предаде БГНЕС.
Той подчерта, че присъствието на Западните Балкани във фокуса на ЕС е окуражаващо за гражданите и увери, че правителството ще продължи да работи за изпълнение на всички необходими изисквания.
Мицкоски изрази очакване, че двустранните въпроси няма да бъдат пречка, а че от съседите ще дойде подкрепа за европейската перспектива на страната.
БГНЕС припомня, че съгласно Преговорната рамка, одобрена от всички държави членки на ЕС и от македонския парламент, Северна Македония трябва да извърши промени в Конституцията, за да започне реалния преговорен процес. Това условие е многократно потвърждавано от официални представители на ЕС, включително от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и комисаря по разширяването Марта Кос.
Северна Македония е заслужила интеграция в Европейския съюз още преди години, но поради изкуствено създадени причини страната все още не е част от европейското семейство. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди срещата ЕС – Западни Балкани в Брюксел, предаде БГНЕС.
Той подчерта, че присъствието на Западните Балкани във фокуса на ЕС е окуражаващо за гражданите и увери, че правителството ще продължи да работи за изпълнение на всички необходими изисквания.
Мицкоски изрази очакване, че двустранните въпроси няма да бъдат пречка, а че от съседите ще дойде подкрепа за европейската перспектива на страната.
БГНЕС припомня, че съгласно Преговорната рамка, одобрена от всички държави членки на ЕС и от македонския парламент, Северна Македония трябва да извърши промени в Конституцията, за да започне реалния преговорен процес. Това условие е многократно потвърждавано от официални представители на ЕС, включително от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и комисаря по разширяването Марта Кос.