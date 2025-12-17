Мицкоски: Северна Македония е заслужила членство в ЕС отдавна

Северна Македония е заслужила интеграция в Европейския съюз още преди години, но поради изкуствено създадени причини страната все още не е част от европейското семейство. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски преди срещата ЕС – Западни Балкани в Брюксел, предаде БГНЕС.

„Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна. Нашият път започна още преди 25 години, но поради изкуствено създадени причини все още не можем да станем част от европейското семейство“, заяви Мицкоски. - Реклама -

Той подчерта, че присъствието на Западните Балкани във фокуса на ЕС е окуражаващо за гражданите и увери, че правителството ще продължи да работи за изпълнение на всички необходими изисквания.

„Добре е, когато Западните Балкани са във фокуса на Европейския съюз. Това е окуражаващо за гражданите. Като правителство се ангажираме да изпълним всичко необходимо в този процес не заради самия процес, а заради македонските граждани“, подчерта премиерът.

Мицкоски изрази очакване, че двустранните въпроси няма да бъдат пречка, а че от съседите ще дойде подкрепа за европейската перспектива на страната.

„Най-важното е да бъдем оценявани според постигнатите резултати, а не според двустранни въпроси“, добави той.

БГНЕС припомня, че съгласно Преговорната рамка, одобрена от всички държави членки на ЕС и от македонския парламент, Северна Македония трябва да извърши промени в Конституцията, за да започне реалния преговорен процес. Това условие е многократно потвърждавано от официални представители на ЕС, включително от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и комисаря по разширяването Марта Кос.