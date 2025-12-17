Народното събрание обсъжда удължителния закон за бюджета

Като първа точка в дневния ред на Народното събрание за работната седмица на депутатите влиза разглеждането на удължителния закон за бюджета за тази година, чрез който държавата трябва да премине към 2026 година.

- Реклама -

Законопроектът беше одобрен от Министерския съвет и внесен в деловодството на парламента в понеделник. Ден по-късно той получи подкрепа на първо четене и от Комисията по бюджет и финанси.

Удължителният закон за бюджета срещна сериозна критика, основно от синдикатите, тъй като при липса на приета план-сметка за следващата година няма да влязат в сила редица предвидени увеличения, сред които и ръстът на възнагражденията в държавния сектор.

В същото време е важно да се отбележи, че с постановление на Министерския съвет минималната работна заплата ще бъде увеличена от 1077 на 1213 лева.