      сряда, 17.12.25
          Народното събрание обсъжда удължителния закон за бюджета

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Като първа точка в дневния ред на Народното събрание за работната седмица на депутатите влиза разглеждането на удължителния закон за бюджета за тази година, чрез който държавата трябва да премине към 2026 година.

          Законопроектът беше одобрен от Министерския съвет и внесен в деловодството на парламента в понеделник. Ден по-късно той получи подкрепа на първо четене и от Комисията по бюджет и финанси.

          Удължителният закон за бюджета срещна сериозна критика, основно от синдикатите, тъй като при липса на приета план-сметка за следващата година няма да влязат в сила редица предвидени увеличения, сред които и ръстът на възнагражденията в държавния сектор.

          В същото време е важно да се отбележи, че с постановление на Министерския съвет минималната работна заплата ще бъде увеличена от 1077 на 1213 лева.

