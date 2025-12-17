НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Неочаквано: Карлос Алкарас прекрати работата си с Фереро

          Двамата работеха заедно през последните седем години

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Карлос Алкарас шокира света, след като обяви, че се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро.

          - Реклама -

          Двамата работеха заедно през последните седем години и Фереро е с основна заслуга за големите успехи на световния номер 1 при мъжете – шест титли от Големия шлем и осем от сериите Мастърс 1000. Само през 2025 Алкарас грабна осем трофея, включително Ролан Гарос и Ю Ес Оупън

          Алкарас и Фереро стартираха в екип през 2019, когато Карлитос все още беше тийнейджър. Наскоро Фереро и друг член от треньорския щаб на Алкарас – Самуел Лопес, присъединил се към антуража на испанеца в началото на годината, спечелиха наградата за Треньор на годината.

          „Трудно ми е да напиша тази публикация…След повече от седем години заедно, Хуанки и аз взехме решение да прекратим професионалните си взаимоотношения като играч и треньор. Благодаря ти, че превърна детските ми мечти в реалност. Искрено ти пожелавам всичко най-хубаво в бъдеще и съм спокоен, защото знам, че и двамата предложихме един на друг най-доброто, на което сме способни“ – написа Алкарас в социалните мрежи.

          Фереро също пусна пост, като и от двете публикации не стана ясно каква е причината за раздялата между него и световния номер 1.

          Карлос Алкарас шокира света, след като обяви, че се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро.

          - Реклама -

          Двамата работеха заедно през последните седем години и Фереро е с основна заслуга за големите успехи на световния номер 1 при мъжете – шест титли от Големия шлем и осем от сериите Мастърс 1000. Само през 2025 Алкарас грабна осем трофея, включително Ролан Гарос и Ю Ес Оупън

          Алкарас и Фереро стартираха в екип през 2019, когато Карлитос все още беше тийнейджър. Наскоро Фереро и друг член от треньорския щаб на Алкарас – Самуел Лопес, присъединил се към антуража на испанеца в началото на годината, спечелиха наградата за Треньор на годината.

          „Трудно ми е да напиша тази публикация…След повече от седем години заедно, Хуанки и аз взехме решение да прекратим професионалните си взаимоотношения като играч и треньор. Благодаря ти, че превърна детските ми мечти в реалност. Искрено ти пожелавам всичко най-хубаво в бъдеще и съм спокоен, защото знам, че и двамата предложихме един на друг най-доброто, на което сме способни“ – написа Алкарас в социалните мрежи.

          Фереро също пусна пост, като и от двете публикации не стана ясно каква е причината за раздялата между него и световния номер 1.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Блокираха избора за нов президент на БФВТ

          Николай Минчев -
          Едва ден след извънредното общо събрание на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) в Софийски градски съд (СГС) са постъпили три иска, с които...
          Баскетбол

          Ню Йорк Никс дочака трофей след 52 години пауза

          Николай Минчев -
          Ню Йорк Никс се наложи над Сан Антонио Спърс със 124:113 във финала и спечели Купата на Националната баскетболна асоциация в Лас Вегас. Последният трофей...
          Футбол

          Икономичен успех за Барселона

          Николай Минчев -
          Два гола в заключителните 15 минути класираха Барселона на осминафиналите за Купата на краля в Испания. Каталунците, които са лидер в Ла Лига и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions