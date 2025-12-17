Нетаняху обяви най-голямата газова сделка в историята на Израел

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху съобщи, че страната е сключила историческо споразумение за природен газ с Египет, определяйки го като най-голямата газова сделка в историята на държавата.

- Реклама -

Споразумението с енергийната компания Chevron е на стойност 112 милиарда шекела (над 30 милиарда долара) и според израелския премиер ще донесе огромни приходи и ще утвърди регионалното енергийно господство на Израел.

Очаква се 58 милиарда шекела да постъпят директно в държавната хазна, подчерта Нетаняху. По думите му сделката ще даде силен тласък на енергийната инфраструктура, ще насърчи нови проучвания на природен газ и ще задълбочи стратегическите връзки с Египет.

Премиерът определи споразумението като икономически и геополитически пробив, който ще има дългосрочен ефект както върху израелската икономика, така и върху енергийната архитектура на региона.