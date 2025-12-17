НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Нетаняху обяви най-голямата газова сделка в историята на Израел

          0
          31
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху съобщи, че страната е сключила историческо споразумение за природен газ с Египет, определяйки го като най-голямата газова сделка в историята на държавата.

          - Реклама -

          Споразумението с енергийната компания Chevron е на стойност 112 милиарда шекела (над 30 милиарда долара) и според израелския премиер ще донесе огромни приходи и ще утвърди регионалното енергийно господство на Израел.

          Очаква се 58 милиарда шекела да постъпят директно в държавната хазна, подчерта Нетаняху. По думите му сделката ще даде силен тласък на енергийната инфраструктура, ще насърчи нови проучвания на природен газ и ще задълбочи стратегическите връзки с Египет.

          Премиерът определи споразумението като икономически и геополитически пробив, който ще има дългосрочен ефект както върху израелската икономика, така и върху енергийната архитектура на региона.

          Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху съобщи, че страната е сключила историческо споразумение за природен газ с Египет, определяйки го като най-голямата газова сделка в историята на държавата.

          - Реклама -

          Споразумението с енергийната компания Chevron е на стойност 112 милиарда шекела (над 30 милиарда долара) и според израелския премиер ще донесе огромни приходи и ще утвърди регионалното енергийно господство на Израел.

          Очаква се 58 милиарда шекела да постъпят директно в държавната хазна, подчерта Нетаняху. По думите му сделката ще даде силен тласък на енергийната инфраструктура, ще насърчи нови проучвания на природен газ и ще задълбочи стратегическите връзки с Египет.

          Премиерът определи споразумението като икономически и геополитически пробив, който ще има дългосрочен ефект както върху израелската икономика, така и върху енергийната архитектура на региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ООН призовава за сдържаност след американската блокада срещу Венецуела

          Красимир Попов -
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова да се „избегне всякаква нова ескалация“ между САЩ и Венецуела, след като Вашингтон обяви „пълна блокада“ на...
          Политика

          Зорница Илиева: Китай остава в ролята на големия съперник на САЩ

          Златина Петкова -
          "Китай остава в ролята на големия съперник на САЩ и поради тази причина Тръмп търси съдействието на Москва. Това е теза, която се обсъжда...
          Война

          Руска атака срещу Запорожие в Украйна рани 26 души

          Десислава Димитрова -
          Атаки с руски планиращи авиобомби в южната украинска област Запорожие са ранили 26 души, включително едно дете, в сряда, съобщи областният губернатор.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions