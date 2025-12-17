НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Ню Йорк Никс дочака трофей след 52 години пауза

          На финала победителите надделяха над Сан Антонио със 124:113 точки

          0
          7
          Снимка: www.facebook.com/NYKnicks
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ню Йорк Никс се наложи над Сан Антонио Спърс със 124:113 във финала и спечели Купата на Националната баскетболна асоциация в Лас Вегас. Последният трофей за Никс бе през 1973 г., когато тимът триумфира с шампионската титла.

          - Реклама -

          Воден от новобранеца Дайлън Харпър, тимът на Сан Антонио дръпна през първата част, но не успя да отвори разлика между двата тима повече от 11 точки.

          Ню Йорк нанесе своя удар в началото на четвъртата част, когато започна с 11:1, а завърши с явно предимство – 35:19. В тези минути особено активен бе Мичел Робинсън, който спечели пет борби в атака от общо своите 15 във финала.

          Ануноби вкара 28 точки, а Брансън се включи с 25 за победителите. Kaрл Антъни Тауърс игра въпреки болки в крака и завърши с 16 точки и 11 борби.

          За Сан Антонио Виктор Уембаняма завърши с 18 точки и 6 борби, като стреля едва 7 от 17. Дилън Харпър бе най-резултатен с 21 точки, а Стефон Касъл бе най-полезен с 15 точки и 12 асистенции. С 16 и 9 асистенции се отличи Де‘Арън Фокс.

          Ню Йорк Никс се наложи над Сан Антонио Спърс със 124:113 във финала и спечели Купата на Националната баскетболна асоциация в Лас Вегас. Последният трофей за Никс бе през 1973 г., когато тимът триумфира с шампионската титла.

          - Реклама -

          Воден от новобранеца Дайлън Харпър, тимът на Сан Антонио дръпна през първата част, но не успя да отвори разлика между двата тима повече от 11 точки.

          Ню Йорк нанесе своя удар в началото на четвъртата част, когато започна с 11:1, а завърши с явно предимство – 35:19. В тези минути особено активен бе Мичел Робинсън, който спечели пет борби в атака от общо своите 15 във финала.

          Ануноби вкара 28 точки, а Брансън се включи с 25 за победителите. Kaрл Антъни Тауърс игра въпреки болки в крака и завърши с 16 точки и 11 борби.

          За Сан Антонио Виктор Уембаняма завърши с 18 точки и 6 борби, като стреля едва 7 от 17. Дилън Харпър бе най-резултатен с 21 точки, а Стефон Касъл бе най-полезен с 15 точки и 12 асистенции. С 16 и 9 асистенции се отличи Де‘Арън Фокс.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Икономичен успех за Барселона

          Николай Минчев -
          Два гола в заключителните 15 минути класираха Барселона на осминафиналите за Купата на краля в Испания. Каталунците, които са лидер в Ла Лига и...
          Футбол

          Челси имаше трудности, но два късни гола осигуриха победата за лондончани

          Николай Минчев -
          Челси се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата след победа с 3:1 при гостуването на Кардиф. Лидерът в Първа лига, третото...
          Баскетбол

          Слаба последна четвърт донесе поражение на Олимпиакос от Валенсия

          Николай Минчев -
          Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра страхотен мач в Евролигата, но тимът му отстъпи с 92:99 на Валенсия в двубой от 16-ия кръг. Саша беше...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions