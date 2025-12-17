Ню Йорк Никс дочака трофей след 52 години пауза

Ню Йорк Никс се наложи над Сан Антонио Спърс със 124:113 във финала и спечели Купата на Националната баскетболна асоциация в Лас Вегас. Последният трофей за Никс бе през 1973 г., когато тимът триумфира с шампионската титла.

Воден от новобранеца Дайлън Харпър, тимът на Сан Антонио дръпна през първата част, но не успя да отвори разлика между двата тима повече от 11 точки.

Ню Йорк нанесе своя удар в началото на четвъртата част, когато започна с 11:1, а завърши с явно предимство – 35:19. В тези минути особено активен бе Мичел Робинсън, който спечели пет борби в атака от общо своите 15 във финала.

Ануноби вкара 28 точки, а Брансън се включи с 25 за победителите. Kaрл Антъни Тауърс игра въпреки болки в крака и завърши с 16 точки и 11 борби.

За Сан Антонио Виктор Уембаняма завърши с 18 точки и 6 борби, като стреля едва 7 от 17. Дилън Харпър бе най-резултатен с 21 точки, а Стефон Касъл бе най-полезен с 15 точки и 12 асистенции. С 16 и 9 асистенции се отличи Де‘Арън Фокс.