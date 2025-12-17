Изненадваща промяна настъпи в плановете на парламентарното мнозинство днес. Въпреки че по програма трябваше да се разглежда удължителен бюджет, в дневния ред бяха включени втората версия на редовния държавен бюджет, както и финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

- Реклама -

Тази рокада стана факт малко след като народните представители бяха приели първоначален план, според който първа точка трябваше да бъде именно приемането на удължителния бюджет. Впоследствие опозицията направи няколко предложения за допълнителни точки в дневния ред, но нито едно от тях не получи необходимата подкрепа.

След гласуванията Назарян обяви, че на Председателски съвет е взето решение за промяна в приоритетите. Предложено бе като първа точка да влезе второто четене на бюджета на Здравната каса, последвано от второ четене на големия редовен бюджет.

Въпреки промяната, в програмата на Народното събрание остава и вариантът за удължителен бюджет. Ситуацията предполага, че ако редовният бюджет бъде приет, ще се пристъпи към разглеждане на удължителния.