НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Очаква се Великобритания отново да се присъедини към програмата на ЕС за студентски обмен

          0
          11
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Очаква се на 17 декември да бъде обявено споразумение за повторното присъединяване на Обединеното кралство към програмата на ЕС за студентски обмен „Еразъм“, съобщи „Гардиън“.

          - Реклама -

          Според запознати източници окончателните детайли вече са договорени, като планът предвижда от януари 2027 г. британски студенти отново да участват в „Еразъм“ без допълнителни такси. Пробивът ще позволи на кабинета на Киър Стармър да демонстрира напредък в т.нар. „рестарт“ на отношенията с ЕС, на фона на по-меките обществени нагласи след Брекзит.

          Британските студенти ще имат достъп не само до университетски обмен, но и до професионални стажове и спортни програми по „Еразъм+“. Министрите настояват ползите от програмата да достигнат по-широк кръг от млади хора, включително в региони, които в миналото подкрепиха напускането на ЕС.

          Очаква се студентите от ЕС във Великобритания по програмата да бъдат освободени от международни такси, като ще плащат такси, равни на вътрешните – до 9 535 паунда годишно. В замяна британските студенти ще продължат да плащат стандартните си такси у дома, но ще получават финансова подкрепа за разходите си по време на обучението в чужбина.

          Обединеното кралство напусна „Еразъм“ след Брекзит, но лейбъристкото правителство възобнови преговорите през миналата година. Програмата, създадена през 1987 г., се разглежда като ключов инструмент за образование, мобилност и „мека сила“ в Европа.

          Повторното присъединяване към „Еразъм“ се възприема като важна стъпка към по-широко сближаване между Лондон и Брюксел, включително в рамките на преговорите за младежка мобилност и новия етап в отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз.

          Очаква се на 17 декември да бъде обявено споразумение за повторното присъединяване на Обединеното кралство към програмата на ЕС за студентски обмен „Еразъм“, съобщи „Гардиън“.

          - Реклама -

          Според запознати източници окончателните детайли вече са договорени, като планът предвижда от януари 2027 г. британски студенти отново да участват в „Еразъм“ без допълнителни такси. Пробивът ще позволи на кабинета на Киър Стармър да демонстрира напредък в т.нар. „рестарт“ на отношенията с ЕС, на фона на по-меките обществени нагласи след Брекзит.

          Британските студенти ще имат достъп не само до университетски обмен, но и до професионални стажове и спортни програми по „Еразъм+“. Министрите настояват ползите от програмата да достигнат по-широк кръг от млади хора, включително в региони, които в миналото подкрепиха напускането на ЕС.

          Очаква се студентите от ЕС във Великобритания по програмата да бъдат освободени от международни такси, като ще плащат такси, равни на вътрешните – до 9 535 паунда годишно. В замяна британските студенти ще продължат да плащат стандартните си такси у дома, но ще получават финансова подкрепа за разходите си по време на обучението в чужбина.

          Обединеното кралство напусна „Еразъм“ след Брекзит, но лейбъристкото правителство възобнови преговорите през миналата година. Програмата, създадена през 1987 г., се разглежда като ключов инструмент за образование, мобилност и „мека сила“ в Европа.

          Повторното присъединяване към „Еразъм“ се възприема като важна стъпка към по-широко сближаване между Лондон и Брюксел, включително в рамките на преговорите за младежка мобилност и новия етап в отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЕС: Технологичните регулации ще се прилагат без дискриминация въпреки заплахите на САЩ

          Красимир Попов -
          Европейският съюз настоя, че ще продължи да прилага своите технологични регулации „без дискриминация“, след като Съединените щати заплашиха с ответни мерки заради действията на...
          Общество

          Австралия ще проведе първата погребална церемония за жертвите на стрелбата на плажа Бонди

          Красимир Попов -
          На 17 декември Австралия ще проведе първата погребална церемония за жертвите на масовата стрелба на плажа Бонди, като опечалените ще се съберат, за да...
          Политика

          САЩ няма да посредничат между България и Северна Македония

          Красимир Попов -
          Съединените щати не възнамеряват да заемат позиция на посредник между България и Република Северна Македония. Това стана ясно от интервю на американския посланик в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions