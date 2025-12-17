Очаква се Великобритания отново да се присъедини към програмата на ЕС за студентски обмен

Очаква се на 17 декември да бъде обявено споразумение за повторното присъединяване на Обединеното кралство към програмата на ЕС за студентски обмен „Еразъм“, съобщи „Гардиън“.

Според запознати източници окончателните детайли вече са договорени, като планът предвижда от януари 2027 г. британски студенти отново да участват в „Еразъм“ без допълнителни такси. Пробивът ще позволи на кабинета на Киър Стармър да демонстрира напредък в т.нар. „рестарт“ на отношенията с ЕС, на фона на по-меките обществени нагласи след Брекзит.

Британските студенти ще имат достъп не само до университетски обмен, но и до професионални стажове и спортни програми по „Еразъм+“. Министрите настояват ползите от програмата да достигнат по-широк кръг от млади хора, включително в региони, които в миналото подкрепиха напускането на ЕС.

Очаква се студентите от ЕС във Великобритания по програмата да бъдат освободени от международни такси, като ще плащат такси, равни на вътрешните – до 9 535 паунда годишно. В замяна британските студенти ще продължат да плащат стандартните си такси у дома, но ще получават финансова подкрепа за разходите си по време на обучението в чужбина.

Обединеното кралство напусна „Еразъм“ след Брекзит, но лейбъристкото правителство възобнови преговорите през миналата година. Програмата, създадена през 1987 г., се разглежда като ключов инструмент за образование, мобилност и „мека сила“ в Европа.

Повторното присъединяване към „Еразъм“ се възприема като важна стъпка към по-широко сближаване между Лондон и Брюксел, включително в рамките на преговорите за младежка мобилност и новия етап в отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз.