ООН призовава за сдържаност след американската блокада срещу Венецуела

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова да се „избегне всякаква нова ескалация“ между САЩ и Венецуела, след като Вашингтон обяви „пълна блокада“ на санкционираните петролни танкери, пътуващи към или от страната.
От организацията подчертават необходимостта от диалог и деескалация, за да се предотвратят допълнителни напрежения в региона.
