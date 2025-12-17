НА ЖИВО
          ООН призовава за сдържаност след американската блокада срещу Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова да се „избегне всякаква нова ескалация“ между САЩ и Венецуела, след като Вашингтон обяви „пълна блокада“ на санкционираните петролни танкери, пътуващи към или от страната.

          „Генералният секретар призовава за сдържаност и незабавно успокояване на ситуацията,“ заяви Фархан Хак, говорител на ООН, по време на пресконференция.

          От организацията подчертават необходимостта от диалог и деескалация, за да се предотвратят допълнителни напрежения в региона.

