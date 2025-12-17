Опит за имотна измама в София: прокуратурата задържа двама души

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама. Според събраните данни обвиняемите с инициали Б.С. и Е.И. умишлено са използвали пред нотариус фалшив нотариален акт.

В документа е било посочено, че Е.И. е собственик на недвижим имот с площ 760 кв. м, намиращ се в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в София. Именно с този документ двамата са направили опит да извършат измамата.

По случая е образувано досъдебно производство. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.