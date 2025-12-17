НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Опит за имотна измама в София: прокуратурата задържа двама души

          0
          33
          Снимка: 24chasa.bg
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама. Според събраните данни обвиняемите с инициали Б.С. и Е.И. умишлено са използвали пред нотариус фалшив нотариален акт.

          - Реклама -

          В документа е било посочено, че Е.И. е собственик на недвижим имот с площ 760 кв. м, намиращ се в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в София. Именно с този документ двамата са направили опит да извършат измамата.

          Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти

          По случая е образувано досъдебно производство. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

          Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.

          Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама. Според събраните данни обвиняемите с инициали Б.С. и Е.И. умишлено са използвали пред нотариус фалшив нотариален акт.

          - Реклама -

          В документа е било посочено, че Е.И. е собственик на недвижим имот с площ 760 кв. м, намиращ се в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в София. Именно с този документ двамата са направили опит да извършат измамата.

          Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти

          По случая е образувано досъдебно производство. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

          Предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес

          Никола Павлов -
          Удължителният държавен бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес на две четения, заяви Деница Сачева на брифинг в Народното събрание, след като редовният бюджет...
          Политика

          Костадинов: Това, което се случи в НС, изненада и вносителите

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи като „абсурдна ситуация“ случилото се в Народното събрание по време на разглеждането на бюджетната точка, като подчерта, че...
          Инциденти

          Мъгла и лед предизвикаха верижна катастрофа между две села при Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Заледен участък и гъста мъгла между селата Присово и Пчелище са станали причина за верижна катастрофа с участието на най-малко пет автомобила тази сутрин

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions