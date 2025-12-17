НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Орбан: Процесът на разширяване на ЕС е пълен провал, РСМ е мръднала съвсем малко напред

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Процесът на разширяване на Европейския съюз през последните четири години е „пълен провал“. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан при пристигането си на срещата на върха ЕС – Западните Балкани.

          „Целият процес на разширяване на ЕС е пълен провал през последните четири години. Сърбия не е направила нито сантиметър, а Северна Македония е мръднала съвсем малко напред“, заяви Орбан.

          Изявлението му идва ден след като на 16 декември Унгария блокира заключенията на Съвета на ЕС относно напредъка на държавите кандидати. В резултат документът беше публикуван като заключения на Председателството с подкрепата на останалите 26 държави членки.

          Сърбия – ключова за ЕС и миграцията

          Орбан подчерта стратегическото значение на Западните Балкани за Европейския съюз, определяйки региона като „златния резерв“ на ЕС, особено в икономически план. Според него по-тясната интеграция на региона е от решаващо значение за дългосрочната стабилност и растеж на Съюза.

          Желязков: Нямаме нерешени въпроси с РСМ, не водим спорове Желязков: Нямаме нерешени въпроси с РСМ, не водим спорове

          Особен акцент унгарският премиер постави върху ролята на Сърбия в управлението на миграционните потоци.

          „Без Сърбия Европейският съюз не може ефективно да се справи с предизвикателствата, свързани с миграцията в региона“, заяви Орбан.

          Той допълни, че страните от Западните Балкани имат ключова функция за защитата на външните граници на ЕС.

          „Ключовата страна в този регион е Сърбия. Без Сърбия не можем да направим нищо“, подчерта унгарският министър-председател.

          Остра критика към Брюксел

          Виктор Орбан отправи директна критика към подхода на Европейския съюз спрямо Белград, като определи отношението към Сърбия като несправедливо и унизително.

          „Това, което се случва тук – отношението и поведението към Сърбия – е срамно“, заяви Орбан.

          ЕС: Сърбия трябва по-ясно да доказва европейската си ориентация ЕС: Сърбия трябва по-ясно да доказва европейската си ориентация

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

