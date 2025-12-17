Орбан: Процесът на разширяване на ЕС е пълен провал, РСМ е мръднала съвсем малко напред

Процесът на разширяване на Европейския съюз през последните четири години е „пълен провал“. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан при пристигането си на срещата на върха ЕС – Западните Балкани.
Изявлението му идва ден след като на 16 декември Унгария блокира заключенията на Съвета на ЕС относно напредъка на държавите кандидати. В резултат документът беше публикуван като заключения на Председателството с подкрепата на останалите 26 държави членки.
Сърбия – ключова за ЕС и миграцията
Орбан подчерта стратегическото значение на Западните Балкани за Европейския съюз, определяйки региона като „златния резерв“ на ЕС, особено в икономически план. Според него по-тясната интеграция на региона е от решаващо значение за дългосрочната стабилност и растеж на Съюза.
Особен акцент унгарският премиер постави върху ролята на Сърбия в управлението на миграционните потоци.
Той допълни, че страните от Западните Балкани имат ключова функция за защитата на външните граници на ЕС.
Остра критика към Брюксел
Виктор Орбан отправи директна критика към подхода на Европейския съюз спрямо Белград, като определи отношението към Сърбия като несправедливо и унизително.
