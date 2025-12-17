НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          Футбол

          Организаторите намалиха драстично цените на пропуските за Мондиал 2026

          По този начин някои запалянковци ще могат да закупят билет за финала за 60 долара, вместо първоначално обявените 4 185 долара

          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ФИФА значително намали цените на част от билетите за Световното първенство за най-лоялните фенове на националните отбори след глобална вълна от недоволство. Някои запалянковци ще могат да закупят билет за финала за 60 долара, вместо първоначално обявените 4 185 долара. Това съобщи Си Ен Ен.

          На 16 декември ФИФА съобщи, че билети на цена от 60 долара ще бъдат предоставени за всеки мач от турнира в Северна Америка, като те ще бъдат разпределени чрез националните футболни федерации на отборите участници. Именно федерациите ще решават как да ги предоставят на най-верните фенове – онези, които са посещавали предишни мачове на националните си отбори както у дома, така и при гостувания. Броят на билетите от 60 долара за всеки двубой вероятно ще бъде в рамките на стотици, а не хиляди. ФИФА въведе и нова ценова категория, наречена „Supporter Entry Tier“. Организацията не уточни конкретно защо е предприела толкова рязка промяна в стратегията си, но заяви, че по-ниските цени са „създадени с цел допълнителна подкрепа за пътуващите фенове, които следват националните си отбори по време на турнира“.

          Световното първенство в Северна Америка ще бъде първото с участието на 48 отбора – вместо досегашните 32 – и се очаква да донесе на ФИФА приходи от поне 10 милиарда долара. Въпреки това фенове по целия свят реагираха с шок и възмущение миналата седмица, когато станаха известни билетните планове на централата, според които участващите отбори не получаваха нито един билет от най-ниската ценова категория.

          Най-евтините билети за мачове от груповата фаза, в които не участват съорганизаторите САЩ, Канада и Мексико, варираха между 120 и 265 долара.

          ФИФА беше определила тези цени въпреки поетия преди осем години ангажимент от страните домакини – още по време на кандидатурата им – да осигурят стотици хиляди билети на цена от 21 долара. Критиките от страна на феновете, особено в Европа, се засилваха в продължение на месеци заради плановете за т.нар. „динамично ценообразуване“, както и заради допълнителните такси в управляваната от ФИФА платформа за препродажба – практики, които са обичайни в американската развлекателна индустрия, но не и сред футболните привърженици по света.

          Недоволството ескалира миналата седмица, когато стана ясно, че най-лоялните фенове няма да имат достъп до билетите от най-ниската ценова категория, както и че запалянковците, желаещи да резервират билети за всички потенциални мачове на своя отбор – включително финала – няма да получат възстановяване на средства преди края на турнира.

          В още една отстъпка ФИФА обяви, че ще се откаже от административните си такси при възстановяване на суми след финала, който е насрочен за 19 юли.

