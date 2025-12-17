Организаторите намалиха драстично цените на пропуските за Мондиал 2026

ФИФА значително намали цените на част от билетите за Световното първенство за най-лоялните фенове на националните отбори след глобална вълна от недоволство. Някои запалянковци ще могат да закупят билет за финала за 60 долара, вместо първоначално обявените 4 185 долара. Това съобщи Си Ен Ен.

На 16 декември ФИФА съобщи, че билети на цена от 60 долара ще бъдат предоставени за всеки мач от турнира в Северна Америка, като те ще бъдат разпределени чрез националните футболни федерации на отборите участници. Именно федерациите ще решават как да ги предоставят на най-верните фенове – онези, които са посещавали предишни мачове на националните си отбори както у дома, така и при гостувания. Броят на билетите от 60 долара за всеки двубой вероятно ще бъде в рамките на стотици, а не хиляди. ФИФА въведе и нова ценова категория, наречена „Supporter Entry Tier“. Организацията не уточни конкретно защо е предприела толкова рязка промяна в стратегията си, но заяви, че по-ниските цени са „създадени с цел допълнителна подкрепа за пътуващите фенове, които следват националните си отбори по време на турнира“.

Световното първенство в Северна Америка ще бъде първото с участието на 48 отбора – вместо досегашните 32 – и се очаква да донесе на ФИФА приходи от поне 10 милиарда долара. Въпреки това фенове по целия свят реагираха с шок и възмущение миналата седмица, когато станаха известни билетните планове на централата, според които участващите отбори не получаваха нито един билет от най-ниската ценова категория.

Най-евтините билети за мачове от груповата фаза, в които не участват съорганизаторите САЩ, Канада и Мексико, варираха между 120 и 265 долара.

ФИФА беше определила тези цени въпреки поетия преди осем години ангажимент от страните домакини – още по време на кандидатурата им – да осигурят стотици хиляди билети на цена от 21 долара. Критиките от страна на феновете, особено в Европа, се засилваха в продължение на месеци заради плановете за т.нар. „динамично ценообразуване“, както и заради допълнителните такси в управляваната от ФИФА платформа за препродажба – практики, които са обичайни в американската развлекателна индустрия, но не и сред футболните привърженици по света.

Недоволството ескалира миналата седмица, когато стана ясно, че най-лоялните фенове няма да имат достъп до билетите от най-ниската ценова категория, както и че запалянковците, желаещи да резервират билети за всички потенциални мачове на своя отбор – включително финала – няма да получат възстановяване на средства преди края на турнира.

В още една отстъпка ФИФА обяви, че ще се откаже от административните си такси при възстановяване на суми след финала, който е насрочен за 19 юли.