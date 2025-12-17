НА ЖИВО
          Осман Дембеле и Луис Енрике обраха наградите на ФИФА

          В идеалния мъжки отбори влязоха Джанлуиджи Донарума, Ашраф Хакими, Уилиан Пачо, Върджил ван Дайк, Нуно Мендеш, Коул Палмър, Джуд Белингам, Витиня, Педри, Ламин Ямал и Килиан Мбапе

          Снимкаа: БГНЕС
          Николай Минчев
          Усман Дембеле е футболист №1 на ФИФА за 2025 година. Той бе коронован на церемонията по връчването на наградите The Best в Доха, Катар. Това е второ голямо индивидуално отличие за футболиста на При Сен Жермен, след като прегърна и „Златната топка“ в края на септември.

          Миналия сезон той спечели френското първенство и Купата на страната, както и Шампионската лига. Освен това Дембеле достигна финала на Клубното световно първенство с ПСЖ.

          При дамите Айтана Бонмати триумфира за трети път. През годината календарната 2025 година тя добави в колекцията си испанското първенство и Купата на Кралицата с Барселона. На финала на Шампионска лига пък тимът и загуби с 0:1 от Арсенал.

          Напълто очаквано Луис Енрике получи наградата за треньор №1, след като изведе ПСЖ до Шампионската лига и дубъл във Франция.

          Нидерландката Сарина Вигман пък е най-добра сред жените. Под нейно ръководство националният тим на Англия защити европейската си титлата през изминалата година.

          Вратарят на Манчестър Сити и италианския национален отбор Джанлуиджи Донарума бе избран за №1 на поста си. През миналия сезон той спечели требъл с бившия си отбор Пари Сен Жермен – Шампионска лига, титла и купа на Франция.

          Без конкуренция под рамката при дамите е Хана Хемптън, която бе с голям принос за европейската титла на Англия, след като британките на два пъти спечелиха след изпълнение на дузпи – на четвъртфиналите срещу Швеция и на финала срещу Испания. С клубния си Челси тя спечели требъл, след като „сините“ триумфираха в първенството, ФА Къп и Купата на лигата.

          Крилото на Индепендиенте – Сантиаго Монтиел, спечели наградата „Пушкаш“ за най-красив гол през 2025 година! Той вкара със задна ножица от близо 20 метра в мача срещу Индепендиенте Ривадавия (1:0) в осминафиналите на турнира Апертура в Аржентина.

          „Не мислех за удара, просто го направих“, призна самият Монтиел.

          При жените – трофеят „Марта“, бе спечелен от състезателката на мексиканския УАНЛ Тигрес – Лизбет Овайе.

          ФИФА излъчи и идеалните си отбори.

          В мъжката формация влизат: Джанлуиджи Донарума, Ашраф Хакими, Уилиан Пачо, Върджил ван Дайк, Нуно Мендеш, Коул Палмър, Джуд Белингам, Витиня, Педри, Ламин Ямал, Килиан Мбапе.

          При нежния пол 11-те са: Хана Хамптън, Луси Бронз, Лиа Уилимсън, Ирене Паредес, Она Батле, Айтана Бонмати, Патрисия Гихаро, Клаудиа Пина, Мариона Калдентей, Алесия Русо, Алексия Путеяс. 

          Футбол

          Икономичен успех за Барселона

          Николай Минчев -
          Два гола в заключителните 15 минути класираха Барселона на осминафиналите за Купата на краля в Испания. Каталунците, които са лидер в Ла Лига и...
          Футбол

          Челси имаше трудности, но два късни гола осигуриха победата за лондончани

          Николай Минчев -
          Челси се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата след победа с 3:1 при гостуването на Кардиф. Лидерът в Първа лига, третото...
          Баскетбол

          Слаба последна четвърт донесе поражение на Олимпиакос от Валенсия

          Николай Минчев -
          Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра страхотен мач в Евролигата, но тимът му отстъпи с 92:99 на Валенсия в двубой от 16-ия кръг. Саша беше...

