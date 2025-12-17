Откриха неорганичен арсен в бебешка каша на български производител

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на неорганичен арсен в бебешка каша на български производител, съобщи на пресконференция зам.-изпълнителният директор на агенцията д-р Галя Викьова.

- Реклама -

Засегнатите са три партиди, като количествата от продукта „био зърнена каша ориз четири плюс“ вече са блокирани и изтеглени от търговската мрежа.

Специалистите подчертават, че няма непосредствена опасност за бебетата, които са консумирали храната.

„Става въпрос за дългосрочен риск при редовна и продължителна консумация,“ уточниха от БАБХ.

Агенцията продължава с проверките – всяка партида ще бъде пробовзета и изпитвана преди пускане на пазара.

Според д-р Викьова производителят все още няма обяснение за установеното съдържание на арсен. Суровините са били доставени от регламентирани доставчици с необходимите сертификати, а в предприятието предстои цялостна оценка.

Случаят напомня за инцидента отпреди две години, когато БАБХ откри наднормено съдържание на олово в млечна инстантна каша „Зърнин М“, произведена от „Слънчо“ АД. Тогава експертите от Центъра за оценка на риска посочиха, че продуктът сам по себе си не представлява непосредствен риск, но в комбинация с вода и други фактори може да увеличи опасността за кърмачетата.