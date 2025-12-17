НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Откриха неорганичен арсен в бебешка каша на български производител

          0
          54
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на неорганичен арсен в бебешка каша на български производител, съобщи на пресконференция зам.-изпълнителният директор на агенцията д-р Галя Викьова.

          - Реклама -

          Засегнатите са три партиди, като количествата от продукта „био зърнена каша ориз четири плюс“ вече са блокирани и изтеглени от търговската мрежа.

          Специалистите подчертават, че няма непосредствена опасност за бебетата, които са консумирали храната.

          Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ? Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ?

          „Става въпрос за дългосрочен риск при редовна и продължителна консумация,“

          уточниха от БАБХ.

          Агенцията продължава с проверките – всяка партида ще бъде пробовзета и изпитвана преди пускане на пазара.

          Според д-р Викьова производителят все още няма обяснение за установеното съдържание на арсен. Суровините са били доставени от регламентирани доставчици с необходимите сертификати, а в предприятието предстои цялостна оценка.

          БАБХ спира дейността на “Фермата от Ада” БАБХ спира дейността на “Фермата от Ада”

          Случаят напомня за инцидента отпреди две години, когато БАБХ откри наднормено съдържание на олово в млечна инстантна каша „Зърнин М“, произведена от „Слънчо“ АД. Тогава експертите от Центъра за оценка на риска посочиха, че продуктът сам по себе си не представлява непосредствен риск, но в комбинация с вода и други фактори може да увеличи опасността за кърмачетата.

          Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на неорганичен арсен в бебешка каша на български производител, съобщи на пресконференция зам.-изпълнителният директор на агенцията д-р Галя Викьова.

          - Реклама -

          Засегнатите са три партиди, като количествата от продукта „био зърнена каша ориз четири плюс“ вече са блокирани и изтеглени от търговската мрежа.

          Специалистите подчертават, че няма непосредствена опасност за бебетата, които са консумирали храната.

          Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ? Кой е новият изпълнителен директор на БАБХ?

          „Става въпрос за дългосрочен риск при редовна и продължителна консумация,“

          уточниха от БАБХ.

          Агенцията продължава с проверките – всяка партида ще бъде пробовзета и изпитвана преди пускане на пазара.

          Според д-р Викьова производителят все още няма обяснение за установеното съдържание на арсен. Суровините са били доставени от регламентирани доставчици с необходимите сертификати, а в предприятието предстои цялостна оценка.

          БАБХ спира дейността на “Фермата от Ада” БАБХ спира дейността на “Фермата от Ада”

          Случаят напомня за инцидента отпреди две години, когато БАБХ откри наднормено съдържание на олово в млечна инстантна каша „Зърнин М“, произведена от „Слънчо“ АД. Тогава експертите от Центъра за оценка на риска посочиха, че продуктът сам по себе си не представлява непосредствен риск, но в комбинация с вода и други фактори може да увеличи опасността за кърмачетата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата протестира домашния арест на шефа на Пето РПУ Пламен Максимов

          Десислава Димитрова -
          Окръжната прокуратура в Ловеч обяви, че ще протестира срещу съдебното решение за налагане на мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо началника на столичното Пето Районно управление (РУ) Пламен Максимов.
          Общество

          Гръцките фермери възобновиха блокадите на ГКПП „Кулата – Промахон“

          Десислава Димитрова -
          Само ден след като министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис обяви нови мерки за подкрепа на земеделския сектор по време на бюджетните дебати, фермерите продължиха протестните си действия с блокади на ключови гранични пунктове.
          Общество

          Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София

          Никола Павлов -
          Гражданско сдружение „Дойран 2025“ организира тази вечер протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията ще се проведе от 18:00 часа на Ларгото в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions