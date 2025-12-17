Откриха неорганичен арсен в бебешка каша на български производител

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на неорганичен арсен в бебешка каша на български производител, съобщи на пресконференция зам.-изпълнителният директор на агенцията д-р Галя Викьова.
- Реклама -
Засегнатите са три партиди, като количествата от продукта „био зърнена каша ориз четири плюс“ вече са блокирани и изтеглени от търговската мрежа.
Специалистите подчертават, че няма непосредствена опасност за бебетата, които са консумирали храната.
Агенцията продължава с проверките – всяка партида ще бъде пробовзета и изпитвана преди пускане на пазара.
Според д-р Викьова производителят все още няма обяснение за установеното съдържание на арсен. Суровините са били доставени от регламентирани доставчици с необходимите сертификати, а в предприятието предстои цялостна оценка.
Случаят напомня за инцидента отпреди две години, когато БАБХ откри наднормено съдържание на олово в млечна инстантна каша „Зърнин М“, произведена от „Слънчо“ АД. Тогава експертите от Центъра за оценка на риска посочиха, че продуктът сам по себе си не представлява непосредствен риск, но в комбинация с вода и други фактори може да увеличи опасността за кърмачетата.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила наличие на неорганичен арсен в бебешка каша на български производител, съобщи на пресконференция зам.-изпълнителният директор на агенцията д-р Галя Викьова.
- Реклама -
Засегнатите са три партиди, като количествата от продукта „био зърнена каша ориз четири плюс“ вече са блокирани и изтеглени от търговската мрежа.
Специалистите подчертават, че няма непосредствена опасност за бебетата, които са консумирали храната.
Агенцията продължава с проверките – всяка партида ще бъде пробовзета и изпитвана преди пускане на пазара.
Според д-р Викьова производителят все още няма обяснение за установеното съдържание на арсен. Суровините са били доставени от регламентирани доставчици с необходимите сертификати, а в предприятието предстои цялостна оценка.
Случаят напомня за инцидента отпреди две години, когато БАБХ откри наднормено съдържание на олово в млечна инстантна каша „Зърнин М“, произведена от „Слънчо“ АД. Тогава експертите от Центъра за оценка на риска посочиха, че продуктът сам по себе си не представлява непосредствен риск, но в комбинация с вода и други фактори може да увеличи опасността за кърмачетата.
Окръжната прокуратура в Ловеч обяви, че ще протестира срещу съдебното решение за налагане на мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо началника на столичното Пето Районно управление (РУ) Пламен Максимов.
Само ден след като министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис обяви нови мерки за подкрепа на земеделския сектор по време на бюджетните дебати, фермерите продължиха протестните си действия с блокади на ключови гранични пунктове.