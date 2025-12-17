Пампорово включи оръдията за сняг

В зимния курорт Пампорово вече работят оръдията за изкуствен сняг, съобщиха от „Пампорово“ АД, като подчертаха, че все още няма определена дата за откриването на ски сезона заради динамичните метеорологични условия.

В ски зоната вече се виждат първите заснежени участъци, оформени от системата за изкуствен сняг, но дружеството не се ангажира с прогноза кога цели писти ще бъдат покрити.

Снежните оръдия са настроени да работят автоматично при температури под –2/–3 градуса, но топлото време все още не позволява достатъчно натрупване за подготовка на ски пистите.

От компанията изразяват надежда, че няколко писти могат да бъдат обработени и отворени след Коледа, ако прогнозираното захлаждане се потвърди.

Първите чартърни полети за сезона с чуждестранни туристи се очакват на 20 декември, допълват от „Пампорово“ АД.