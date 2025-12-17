НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          ПАОК бие за Купата

          Десподов титуляр

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кирил Десподов бе титуляр при победата на ПАОК Солун с 4:1 над втородивизионния Марко в мач от петия кръг на Купата на Гърция.

          Този резултат обаче се оказа недостатъчен, тъй като българинът и съотборниците му не успяха да изместят Волос от седмото място в класирането.

          Те се надяваха да избегнат среща с Олимпиакос на 1/4-финалите, но за да се стигне до такъв мач първо трябва да се справят с Атромитос в плейофен двубой.

          Българският национал започна от 1-ата минута и бе заменен чак в добавеното време на мача. Младата звезда на гръцкия футбол и ПАОК Йоанис Константелиас отбеляза на два пъти, а Анестис Миту и Мади Камара също се разписаха.

          В 87-ата минута Десподов имаше добра възможност да се разпише, но Сафарикас спаси шута му.

