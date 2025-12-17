НА ЖИВО
          Парламентът разглежда удължаването на бюджета: Замразяват заплатите в обществения сектор

          Народното събрание пристъпва към разглеждане на проектозакона за удължаване на действието на държавния бюджет. Това е първа точка в предварителната програма на депутатите, след като текстовете бяха одобрени на първо четене от ресорната комисия.

          По време на обсъжданията в комисията синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояха да бъде приет преработен вариант на финансовата рамка. Основното им притеснение е, че в този формат служителите в бюджетната сфера остават без увеличение на заплатите, въпреки че е заложено повишение на минималната работна заплата.

          Представителите на работодателите от своя страна изтъкнаха, че предвид настоящата политическа ситуация е по-важно държавата да има действащ бюджет, дори той да не е редовен. Същевременно те изразиха несъгласие с подхода чрез удължителния закон да се прокарват политики по доходите.

