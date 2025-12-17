Пешеходец загина, след като три автомобила го прегазиха на АМ „Тракия“

На 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ пешеходец се е появил между активната и изпреварващата лента.

- Реклама -

Заради тъмнината шофьорите не са успели да видят мъжа, като три автомобила са преминали през него.

По информация на БНТ, участъкът от магистралата ще бъде затворен.

Тялото на мъжа е неразпознаваемо.