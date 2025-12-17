Пешеходец загина, след като три автомобила го прегазиха на АМ „Тракия“

На 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ пешеходец се е появил между активната и изпреварващата лента.
Заради тъмнината шофьорите не са успели да видят мъжа, като три автомобила са преминали през него.
По информация на БНТ, участъкът от магистралата ще бъде затворен.
Тялото на мъжа е неразпознаваемо.
- Реклама -
