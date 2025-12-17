Петър Клисаров: Пълно е с простаци в парламента

„Пълно е с простаци в парламента, колкото и да ми правят забележки за подобни квалификации после всички хора около мен. Много е ниско нивото. От такова ниско ниво няма какво друго да очакваме.“

Това каза председателят на ПП „Пряка демокрация“ Петър Клисаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Крисаров се обяви за дистанционно гласуване, но посочи, че за да бъде възможно, трябва имаме идентификатор, който да гарантира, че въпросният човек е гласувал.

„Винаги трябва да има хартиени бюлетини. Дигиталното трябва да се дублира с хартия. Смятам, че са много компрометирани нашите машини заради софтуера, който е под много голям въпрос и се управлява от държавно предприятие“, каза още гостът.

Според председателя на „Пряка демокрация“, за да има честни избори, трябва на предстоящия вот да се гласува с хартия, но да излязат 80% от имащите право на глас.