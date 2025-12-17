Петър Клисаров: Пълно е с простаци в парламента

Това каза председателят на ПП „Пряка демокрация“ Петър Клисаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Крисаров се обяви за дистанционно гласуване, но посочи, че за да бъде възможно, трябва имаме идентификатор, който да гарантира, че въпросният човек е гласувал.
Според председателя на „Пряка демокрация“, за да има честни избори, трябва на предстоящия вот да се гласува с хартия, но да излязат 80% от имащите право на глас.
- Реклама -
