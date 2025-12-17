НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Петър Клисаров: Пълно е с простаци в парламента

          0
          91
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Пълно е с простаци в парламента, колкото и да ми правят забележки за подобни квалификации после всички хора около мен. Много е ниско нивото. От такова ниско ниво няма какво друго да очакваме.“

          Това каза председателят на ПП „Пряка демокрация“ Петър Клисаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Крисаров се обяви за дистанционно гласуване, но посочи, че за да бъде възможно, трябва имаме идентификатор, който да гарантира, че въпросният човек е гласувал.

          „Винаги трябва да има хартиени бюлетини. Дигиталното трябва да се дублира с хартия. Смятам, че са много компрометирани нашите машини заради софтуера, който е под много голям въпрос и се управлява от държавно предприятие“, каза още гостът.

          Според председателя на „Пряка демокрация“, за да има честни избори, трябва на предстоящия вот да се гласува с хартия, но да излязат 80% от имащите право на глас.

          „Пълно е с простаци в парламента, колкото и да ми правят забележки за подобни квалификации после всички хора около мен. Много е ниско нивото. От такова ниско ниво няма какво друго да очакваме.“

          Това каза председателят на ПП „Пряка демокрация“ Петър Клисаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Крисаров се обяви за дистанционно гласуване, но посочи, че за да бъде възможно, трябва имаме идентификатор, който да гарантира, че въпросният човек е гласувал.

          „Винаги трябва да има хартиени бюлетини. Дигиталното трябва да се дублира с хартия. Смятам, че са много компрометирани нашите машини заради софтуера, който е под много голям въпрос и се управлява от държавно предприятие“, каза още гостът.

          Според председателя на „Пряка демокрация“, за да има честни избори, трябва на предстоящия вот да се гласува с хартия, но да излязат 80% от имащите право на глас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пампорово включи оръдията за сняг

          Десислава Димитрова -
          В Пампорово вече работят оръдията за изкуствен сняг, но все още няма определена дата за откриването на ски сезона заради динамичните метеорологични условия.
          Политика

          Желязков: Очевидно е – отиваме на избори!

          Никола Павлов -
          С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка е дало ясен сигнал, че няма политически ангажимент да изпълнява политики без парламентарна подкрепа за 2026...
          Политика

          Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев

          Златина Петкова -
          "Гюнай Далоолу заплашваше Радостин Василев. Говореше му, че "ДПС-Ново начало" ще го смачка и други подобни. Естествено Василев, който не може да търпи подобни...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions