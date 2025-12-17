НА ЖИВО
          Politico: САЩ се опитват да принудят ЕС да се откаже от изземването на замразените руски активи

          Белия Дом
          Белия Дом
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Белият дом се опитва да принуди Европа да се откаже от използването на замразените руски активи за заеми за Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

          „Служители на администрацията на Тръмп оказват натиск върху европейските правителства – поне върху тези, които смятат за най-приятелски настроени – да се откажат от плана си да използват руски активи <…> за финансиране на Украйна“, се посочва в материала.

          Заместник-говорещият на Белия дом Анна Кели обаче отрече тези съобщения и призова хората да не приемат сериозно идеите, разпространявани от анонимни източници.

          „Единствената цел на САЩ е да постигнат мир в този конфликт. Както украинците, така и руснаците ясно изразиха позициите си относно замразените активи и нашата единствена задача е да улесним дискусиите, които в крайна сметка могат да доведат до сделка“, отбеляза тя.

          Белият дом се опитва да принуди Европа да се откаже от използването на замразените руски активи за заеми за Украйна, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

          „Служители на администрацията на Тръмп оказват натиск върху европейските правителства – поне върху тези, които смятат за най-приятелски настроени – да се откажат от плана си да използват руски активи <…> за финансиране на Украйна“, се посочва в материала.

          Заместник-говорещият на Белия дом Анна Кели обаче отрече тези съобщения и призова хората да не приемат сериозно идеите, разпространявани от анонимни източници.

          „Единствената цел на САЩ е да постигнат мир в този конфликт. Както украинците, така и руснаците ясно изразиха позициите си относно замразените активи и нашата единствена задача е да улесним дискусиите, които в крайна сметка могат да доведат до сделка“, отбеляза тя.

