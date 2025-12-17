НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          
          
          
          Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента

          Снимка: Скрийншот Народно събрание
          Депутатите прегласуваха и окончателно отхвърлиха предложението в дневния ред да бъдат включени законопроектите за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за държавния бюджет за 2026 г.

          При повторното гласуване „за“ обсъждане на двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от „БСП – Обединена левица“, „против“ бяха 97, а 77 се въздържаха.

          По-рано през деня, преди заседанието да бъде прекъснато заради спречкване между народни представители, парламентът вече бе приел включването на двата проектобюджета в дневния ред със 124 гласа „за“, 90 „против“ и 9 „въздържал се“. Тогава подкрепа дойде от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама независими депутати.

          След този вот обаче от ГЕРБ-СДС и ИТН обявиха, че в пленарната зала ще подкрепят единствено удължителния закон за бюджета, който е заложен в програмата на Народното събрание за седмицата.

          От „БСП – Обединена левица“ настояха да бъде гласуван редовният бюджет за 2026 г., договорен със синдикатите и работодателите. Председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев подчерта, че който желае, може след няколко месеца да предложи промени, но отказът от редовен бюджет ще прехвърли политическата криза върху хората, особено върху социално слабите и уязвимите. Той предупреди, че приемането на тримесечен удължителен бюджет носи сериозен риск, тъй като няма гаранция, че след този период ще има редовно правителство.

          

          
          
          
          

